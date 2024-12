RÉÉLECTION DE MARC HAMILTON À L'ASSOCIATION DES MICROBIOLOGISTES: L'ENCADREMENT PROFESSIONNEL DEMEURE LA GRANDE PRIORITÉ

MONTRÉAL, le 9 déc. 2024 /CNW/ - Réélu à titre de président de l'Association des microbiologistes du Québec (AMQ) pour un mandat de deux ans, le 3 décembre dernier, M. Marc Hamilton entend poursuivre avec la même vigueur les efforts déployés ces dernières années pour que l'exercice de la microbiologie soit encadré par le système professionnel.

« Mon objectif pour ce deuxième mandat à la présidence de l'AMQ est clair. Je compte poursuivre le travail pour que l'exercice de la microbiologie soit adéquatement encadré au Québec, ce qui passe par une intégration de notre profession au système professionnel. Même si le gouvernement a pris du retard dans ce dossier, cela demeure notre priorité. Je vais continuer de collaborer avec les autorités concernées afin que la situation change, le manque d'encadrement actuel entraînant des risques inutiles pour la sécurité et la santé publique. Enfin, je tiens à remercier les membres de l'AMQ pour leur confiance renouvelée et leur engagement constant », affirme le président de l'AMQ, M. Marc Hamilton.

Sur le plan professionnel, M. Marc Hamilton cumule près de 25 ans d'expérience dans le développement d'entreprise en sciences de la santé et environnementales. Il occupe aujourd'hui les fonctions de président et directeur général d'Eurofins EnvironeX, un chef de file mondial en matière d'analyse de laboratoire. Il a précédemment fondé, en 1998, les Laboratoires Bio-Médic qui ont été des pionniers de la consultation de résultats médicaux en ligne. En plus d'être un entrepreneur passionné, M. Hamilton intervient régulièrement dans les médias pour vulgariser des enjeux complexes liés à la microbiologie. Il est président de l'AMQ depuis 2022.

« Actuellement, le manque d'encadrement de l'exercice de la microbiologie fait planer des risques inutiles à la sécurité du public. Du lot, pensons à la contamination de l'eau potable et des eaux de baignade, des analyses de la qualité de l'air ou des contrôles de moisissures erronées, de potentielles éclosions de maladies d'origine bactérienne et virale, et même de la désinformation scientifique, comme ce fût le cas lors de la pandémie de COVID-19. Il y a donc urgence d'agir », ajoute M. Hamilton.

Rappelons que les trois partis d'opposition à l'Assemblée nationale du Québec ont déjà exprimé leur ouverture à l'idée que les microbiologistes intègrent le système professionnel. Par ailleurs, une majorité de Québécois appuient notre proposition. En effet, huit Québécois sur dix sont d'accord avec l'idée que les microbiologistes soient encadrés par un ordre professionnel, selon un sondage CROP auquel a participé l'AMQ en octobre 2023.

Association des microbiologistes du Québec (AMQ)

L'Association des microbiologistes du Québec (AMQ) représente plus de 500 microbiologistes agréés qui exercent comme professionnels au Québec. Depuis sa fondation en 1975 en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies (C-38), l'AMQ est la seule association professionnelle au Québec offrant une reconnaissance professionnelle en microbiologie. Sa mission est d'assurer la protection du public et de représenter les microbiologistes du Québec, par la promotion d'une pratique professionnelle de la microbiologie.

