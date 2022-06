Réélection de l'exécutif du Conseil central de la CSN en Outaouais

GATINEAU, QC, le 17 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'exécutif sortant du Conseil central des syndicats nationaux de l'Outaouais (CCSNO-CSN) a été réélu cette semaine par acclamation au terme du 70e congrès du conseil tenu à Gatineau.

Le président Alfonso Ibarra Ramirez entreprend donc un deuxième mandat. Animateur régional, il provient du Syndicat des employé-es de Développement et paix.

Agent d'intervention en milieu psychiatrique, le trésorier Daniel Baril vient du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la santé et des services sociaux de l'Outaouais. Vieux routier du conseil, il commence son septième mandat.

La secrétaire Nicole Dupuis en est à son quatrième mandat. Elle est caissière-vendeuse à la Société des alcools du Québec et membre du Syndicat des employé-es des magasins et des bureaux de la SAQ.

La vice-présidente à la condition féminine Chantale Chénier provient elle aussi de la SAQ, où elle était coordonnatrice des opérations en succursale. Elle appartient au même syndicat que sa collègue. C'est son deuxième mandat.

Enfin, le vice-président en mobilisation et santé et sécurité, Mickael Lavoie, a aussi été réélu pour un second terme. Opérateur d'écorceuse, il est membre du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Louisiana Pacific, une compagnie qui fabrique des matériaux de construction.

Une nouvelle force de frappe

« Le résultat des élections témoigne de la confiance de nos congressistes, a commenté le président réélu. Depuis trois ans, notre travail a répondu aux attentes de nos membres. C'est une marque de confiance. On a imprimé une nouvelle dynamique dans nos actions. »

« Maintenant, il faut agir pour transformer l'avenir, a-t-il souligné. Avec notre nouveau comité Militantes et militants en action, ce sera fait au bénéfice des syndicats affiliés, des autres organisations syndicales, et des groupes communautaires et populaires de la région. »

À propos

Le Conseil central des syndicats nationaux de l'Outaouais (CCSNO-CSN) regroupe plus de 11 000 travailleuses et travailleurs répartis dans quelque 65 syndicats affiliés, provenant de huit fédérations qui couvrent l'ensemble des secteurs d'activité de la région.

Des photos sont disponibles pour les médias qui en font la demande.

SOURCE CSN

Renseignements: Laurent Soumis, Service des communications, 514 863-1136 - [email protected]