Redynamiser les MRC pour mieux développer l'économie régionale - RÉOUVERTURE DU PROGRAMME DÉPART

QUÉBEC, le 18 mars 2025 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, annonce la réouverture du programme Développement économique pour l'aide à la redynamisation des territoires (DÉPART), administré par Investissement Québec.

Ce programme vise à aider les entreprises des MRC concernées à obtenir plus facilement du financement. L'objectif : soutenir la création, la croissance et le développement des entreprises locales. Notre gouvernement est là pour appuyer les PME et les aider à se diversifier et à se renforcer afin de dynamiser l'économie des régions.

« En raison du contexte géopolitique actuel, notre gouvernement veut donner aux entreprises du Québec la chance de prospérer. Les PME et les entrepreneurs contribuent grandement à la résilience et à la vitalité de nos régions, qui en dépendent directement. J'invite les gens d'affaires à communiquer avec les équipes d'Investissement Québec pour obtenir l'aide dont ils ont besoin. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Le programme DÉPART cible les territoires suivants : Les MRC se trouvant dans le dernier quintile du classement selon l'indice de vitalité économique de l'Institut de la statistique du Québec; Les MRC de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, comprenant la communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine; La MRC des Appalaches; La MRC du Granit, qui inclut la ville de Lac-Mégantic; Les communautés autochtones situées dans le périmètre territorial des MRC admissibles et qui sont issues d'une des nations reconnues par l'Assemblée nationale du Québec.

L'aide financière attribuée aux PME prend la forme d'une contribution non remboursable d'un montant minimal de 15 000 $ et maximal de 150 000 $ par projet.

