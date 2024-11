Réduisez vos impôts grâce à une planification fiscale de fin d'année

MONTRÉAL, le 18 nov. 2024 /CNW/ - L'année 2025 arrivant à grands pas, Raymond Chabot Grant Thornton tient à rappeler qu'il est toujours temps de réduire vos impôts grâce à une planification fiscale de fin d'année.

Que ce soit pour les particuliers, les sociétés et leurs dirigeants, les employés ou, encore, les investisseurs, le Guide de planification fiscale de fin d'année 2024 (ci-après le « Guide ») propose certains moyens qu'il est encore temps de mettre en œuvre en cette fin d'année pour maximiser la réduction de votre facture fiscale. Ces solutions tiennent compte, par exemple, de la hausse du taux d'inclusion des gains en capital, de la répartition de votre revenu entre salaire et dividendes ou de la déclaration d'un boni.

Un exercice de fin d'année payant!

Avec la hausse du taux d'inclusion des gains en capital depuis le 25 juin 2024, un particulier, par exemple, aura désormais avantage à répartir la réalisation de ses gains en capital importants afin de maximiser son plafond annuel de 250 000 $ de gains imposables à un taux réduit, précise le Guide. « Pour une société, on constate qu'il peut se révéler désormais plus avantageux de réaliser certains gains directement entre les mains d'un particulier plutôt que dans une société. Aujourd'hui, l'écart entre le taux global intégré d'une société et le taux applicable au gain en capital réalisé par le particulier n'est plus de 2,70 %, mais de 12,49 % », indique l'associé en fiscalité et vice-président régional Sylvain Gilbert.

Le Guide tient également à rappeler aux dirigeants d'entreprise les avantages de bien répartir leur rémunération. « À cet égard, la déclaration d'un boni est souvent préférée au versement d'un salaire, car il est possible d'en reporter l'encaissement après la fin de l'exercice de la société et, dans certains cas, d'en reporter l'imposition pour le particulier. Repenser à la répartition des salaires et des dividendes peut se révéler une option avantageuse pour l'actionnaire dirigeant », ajoute le directeur principal en fiscalité, Vincent Fortier.

Aussi, le Guide rappelle d'importantes mesures qui servent à réduire la facture fiscale des sociétés, comme la bonification temporaire du crédit d'impôt à l'investissement et à l'innovation (C3i) du Québec. Des taux variant entre 15 % et 25 %, selon la région, s'appliquent aux dépenses engagées pour acquérir un bien admissible du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2029. Plusieurs autres moyens sont détaillés dans le Guide, notamment pour les particuliers, tels que la planification successorale, la cotisation à un REER et les dons de bienfaisance.

Pour en savoir davantage sur certains de ces moyens et comment les PME et leurs dirigeants peuvent tirer avantage de la fiscalité d'ici le 31 décembre 2024, les représentants des médias sont invités à communiquer avec la firme aux coordonnées ci-dessous pour une entrevue avec un fiscaliste. « Des devoirs de fin d'année peuvent être récompensés », conclut M. Gilbert.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton est une firme de services professionnels vouée au succès des organisations et de leurs dirigeants depuis 1948. Les professionnels de la firme sont engagés à accompagner les clients dans leur réussite grâce à une profonde compréhension de ce qui compte pour eux, pour leur entreprise et leur industrie. Cette fine connaissance, jumelée au talent et à la passion d'une équipe de professionnels, permet de stimuler la croissance. Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 900 professionnels, dont environ 200 associés, répartis dans quelque 100 bureaux au Québec et dans les régions d'Ottawa et d'Edmundston.

Conjointement avec Grant Thornton llp, autre firme canadienne, et l'organisation mondiale Grant Thornton, nous sommes présents dans près de 150 marchés et comptons 73 000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l'agilité nécessaire afin que les clients continuent d'évoluer.

SOURCE Raymond Chabot Grant Thornton

Source : Francis Letendre, Chef - Communications et affaires publiques, Raymond Chabot Grant Thornton, Téléphone : 514 390-4201, Courriel : [email protected], www.rcgt.com