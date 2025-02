OTTAWA, ON, le 12 févr. 2025 /CNW/ - Le Canada franchit la prochaine étape importante vers une économie forte et durable et fait progresser son leadership dans la lutte mondiale contre les changements climatiques. Le 11 février 2025, le gouvernement du Canada a officiellement présenté sa contribution déterminée au niveau national pour 2035 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en vertu de l'Accord de Paris. La nouvelle contribution déterminée au niveau national du Canada vise à réduire jusqu'à la moitié des émissions par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2035.

La contribution déterminée au niveau national du Canada pour 2035 réaffirme l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard d'une action climatique ambitieuse et d'une collaboration soutenue pour s'assurer que le pays demeure en voie d'atteindre ses objectifs de réduction des émissions, tout en créant des emplois de qualité et durables et en réduisant les factures d'énergie des familles.

Le plan climatique du Canada fonctionne. Si nous n'avions pris aucune mesure, les émissions auraient continué d'augmenter considérablement, et le Canada aurait pollué davantage en 2030 qu'en 2005. Au lieu de cela, les émissions du pays ont chuté à leur niveau le plus bas depuis près de trois décennies, à l'exclusion des années de pandémie, et elles sont aujourd'hui nettement inférieures aux niveaux prépandémiques.

La nouvelle contribution déterminée au niveau national du Canada montre comment le gouvernement entend continuer de réduire la pollution tout en rendant notre économie plus résiliente et plus concurrentielle dans une économie mondiale tournée vers la décarbonation.

Conformément à la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité, la cible de 2035 du Canada a été éclairée par les meilleures données scientifiques disponibles, les engagements climatiques internationaux du pays, les connaissances autochtones et les conseils du Groupe consultatif pour la carboneutralité. Elle a été élaborée à la suite d'un vaste dialogue avec les provinces et les territoires, les partenaires autochtones, l'industrie et la population canadienne afin de garantir l'adoption d'une approche équilibrée qui appuie à la fois la réduction des émissions et la prospérité économique.

La cible de 2035 : une étape importante vers l'établissement d'une économie forte pour l'avenir

Cette cible représente le prochain jalon du Canada à l'égard de son engagement à atteindre la carboneutralité d'ici 2050 et à contribuer aux efforts mondiaux de réduction des émissions. Elle orientera les mesures de lutte contre les changements climatiques du Canada pour la prochaine décennie, qui continueront de tenir compte de la compétitivité, de l'abordabilité et de la stabilité économique.

Les politiques climatiques du Canada, le Règlement sur l'électricité propre, les mesures incitatives pour le développement des technologies propres et les rénovations écoénergétiques résidentielles permettent déjà de réduire considérablement les émissions. La contribution déterminée au niveau national pour 2035 exigera que tous les secteurs de l'économie continuent de réduire leurs émissions tout en optimisant la sécurité économique et le bien-être des Canadiens.

Assurer de nouvelles possibilités en matière d'énergie propre

Pour maintenir sa compétitivité à l'échelle mondiale, le Canada offre des mesures de soutien et des incitatifs financiers ciblés dans un large éventail de secteurs, y compris l'énergie propre, la décarbonation industrielle, la gestion du carbone et d'autres technologies propres. Ces investissements stratégiques dans l'énergie propre, les emplois durables et la gestion du carbone aideront les industries à s'adapter et à prospérer dans un avenir à faibles émissions de carbone. Parallèlement, le Canada veille à ce que les travailleurs, les familles et les entreprises disposent des outils et du soutien dont ils ont besoin pour saisir les occasions offertes par une économie propre, tout en préservant l'abordabilité.

Citations

« Le plan climatique du Canada fonctionne. Notre contribution déterminée au niveau national pour 2035 en vertu de l'Accord de Paris est plus qu'un simple chiffre. Elle vise à assurer l'obtention de progrès réels et mesurables dans la réduction de la pollution tout en soutenant de bons emplois, l'abordabilité et les possibilités économiques. Elle vise à ouvrir la voie à l'innovation propre et à attirer des investissements étrangers pour que nos communautés puissent profiter des avantages d'une économie à faibles émissions de carbone. Grâce aux efforts des Canadiens et de tous les secteurs de l'économie, nous faisons des progrès considérables en matière de réduction de la pollution. Tout en poursuivant nos efforts, nous continuerons d'être à l'écoute de leurs besoins et nous travaillerons ensemble à bâtir un avenir durable à faibles émissions de carbone. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Le 12 décembre 2024, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il se fixait comme cible de réduire les émissions de 45 à 50 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2035, adoptant ainsi un objectif responsable et ambitieux permettant au Canada de maintenir le cap vers une économie forte et carboneutre.

Le Canada est déjà un chef de file mondial dans le domaine de l'électricité propre, puisque plus de 80 % de son électricité provient de sources non émettrices.

est déjà un chef de file mondial dans le domaine de l'électricité propre, puisque plus de 80 % de son électricité provient de sources non émettrices. L'intensité des émissions de gaz à effet de serre du Canada (gaz à effet de serre par unité de produit intérieur brut) a diminué de 30 % depuis 2005, ce qui montre qu'il est possible de faire croître l'économie tout en réduisant les émissions nocives.

L'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes a aidé plus de 360 000 ménages à rénover leur maison en y apportant des améliorations écoénergétiques, afin de réduire leurs émissions et leurs factures d'énergie.

Les incitatifs à l'achat de véhicules zéro émission ont permis de soutenir plus de 546 000 ventes de véhicules électriques entre 2019 et 2025, ce qui a fait passer à 11,7 % la part de marché des véhicules électriques au Canada.

2025, ce qui a fait passer à 11,7 % la part de marché des véhicules électriques au Canada. Le Règlement sur l'électricité propre garantira l'atteinte d'un réseau électrique carboneutre d'ici 2050, et la norme sur la disponibilité des véhicules électriques exigera que les véhicules zéro émission constituent la totalité des ventes d'ici 2035.

garantira l'atteinte d'un réseau électrique carboneutre d'ici la norme sur la disponibilité des véhicules électriques exigera que les véhicules zéro émission constituent la totalité des ventes d'ici 2035. Comme les changements climatiques constituent un défi mondial qui nécessite des solutions mondiales, le Canada s'est engagé à verser 5,3 milliards de dollars en contribution au financement international de la lutte contre les changements climatiques depuis 2021.

Produits connexes

Liens connexes

Page X d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook sur l'environnement et les ressources naturelles au Canada

Page LinkedIn d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Instagram d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 873-455-3714, [email protected]; Relations avec les médias : Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]