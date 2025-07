VANCOUVER, BC , le 22 juill. 2025 /CNW/ - Que ce soit en protégeant nos espèces sauvages ou en contribuant à la conservation de nos forêts, les jeunes canadiens jouent un rôle important dans la lutte contre les changements climatiques. Toutefois, ils seraient encore mieux outillés s'ils avaient un meilleur accès aux ressources et à l'éducation environnementale. Nous avons à cœur de fournir aux jeunes les connaissances et les compétences nécessaires pour créer des solutions durables aux défis environnementaux tout au long de notre cheminement vers une économie carboneutre propre d'ici 2050.

Aujourd'hui, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé que le gouvernement du Canada investit plus de 14,4 millions de dollars issus du Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat du Fonds pour dommages à l'environnement pour appuyer 17 projets d'éducation environnementale partout au Canada. Ces projets permettront de mettre au point les outils et les compétences dont les jeunes canadiens ont besoin dans leur quête de solutions aux changements climatiques.

La ministre a annoncé le financement à Vancouver lors d'une visite chez l'un des bénéficiaires, la BC Parks Foundation, qui recevra 1,8 million de dollars pour développer les connaissances et stimuler le leadership en environnement des jeunes canadiens en Colombie-Britannique. Ce projet permettra à la population étudiante de toute la province d'accroître ses connaissances et de prendre des mesures positives pour atténuer les changements climatiques et enrichir la biodiversité dans les parcs, les aires protégées, les cours d'école et les salles de classe. En plus du financement du Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat, la BC Parks Foundation recevra 1,5 million de dollars du ministère de l'Environnement et des Parcs de la Colombie-Britannique pour ce projet. Ce financement s'ajoute à l'investissement fait par la BC Parks Foundation. Le projet est un exemple prometteur de collaboration entre les gouvernements provincial et fédéral et le secteur privé dans le domaine de l'apprentissage environnemental.

Des communautés et organisations autochtones, des universités ainsi que des organisations communautaires et environnementales sont à la tête des projets qui reçoivent aujourd'hui du financement. Ces projets visent notamment à créer des occasions d'apprentissage dans les parcs, à organiser des séances de sensibilisation communautaire et à mettre au point du matériel pédagogique destiné aux jeunes canadiens et à leurs éducateurs, afin de mieux les conscientiser à l'environnement autour d'eux et de leur faire comprendre comment leur communauté peut faire une différence dans le milieu. Sur le financement annoncé aujourd'hui, un montant de 3,2 millions de dollars est consacré à des projets dirigés par des Autochtones en vue de donner aux jeunes autochtones une éducation environnementale qui allie les connaissances traditionnelles avec la science occidentale du climat.

Citations

« La jeunesse canadienne est motivée, curieuse et créative, et elle a le pouvoir de trouver des solutions dynamiques et novatrices pour lutter contre les changements climatiques. Grâce au Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat, notre objectif est de lui donner les ressources nécessaires pour trouver ces solutions. L'éducation environnementale est essentielle et souvent négligée dans la lutte contre les changements climatiques. En rendant ces ressources accessibles, nous doterons la future génération de Canadiens, leurs parents, leurs tuteurs et leurs éducateurs des connaissances et des compétences dont ils ont besoin pour aider à réduire les émissions du Canada et à créer un avenir plus durable. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« En ce moment crucial où notre planète est confrontée à une urgence climatique, il est essentiel que les jeunes acquièrent des connaissances sur l'environnement. Ils sont l'avenir de notre pays, et en les outillant pour qu'ils puissent comprendre les enjeux complexes entourant notre environnement, ils deviendront de meilleurs citoyens et pourront participer à la création d'une économie plus forte et plus durable pour l'avenir. »

- Taleeb Noormohamed, député de Vancouver Granville

« Passer du temps dans la nature est important pour notre santé et notre bien-être. Lorsque nous rapprochons les jeunes de la nature sur le terrain de leur école, nous ne nous contentons pas de leur montrer la beauté du monde naturel, nous les aidons à comprendre les parcs locaux et leur importance, ce qui est essentiel pour développer une culture de gestion de l'environnement. Nous sommes reconnaissants aux défenseurs des parcs provinciaux de la Colombie-Britannique d'avoir rendu le tout possible et, par l'intermédiaire du programme de plaques d'immatriculation des parcs de la Colombie-Britannique, nous sommes fiers de soutenir le projet "Learning by Nature" de la BC Parks Foundation. »

- L'honorable Tamara Davidson, ministre de l'Environnement et des Parcs, gouvernement de la Colombie-Britannique

« Nous sommes ravis de faire partie d'un mouvement national qui place la nature au cœur de l'éducation. Grâce à notre projet "Learning by Nature", les élèves transforment les cours d'école en espaces florissants et biodiversifiés où ils peuvent prendre des mesures en faveur du climat, soutenir les écosystèmes locaux et découvrir les aires protégées avoisinantes. Ces environnements riches en nature permettent d'améliorer les résultats scolaires et offrent des possibilités d'apprentissage sur le terrain, tout en favorisant la santé mentale et le bien-être, là où les enfants apprennent et jouent. »

- Jennie McCaffrey, vice-présidente chargée de la santé et de l'éducation, BC Parks Foundation

Faits en bref

L'éducation environnementale est un objectif clé de l'apprentissage dans ce domaine. Il s'agit de la capacité à comprendre et à prendre en compte les liens entre les activités humaines, les systèmes écologiques et l'évolution du climat. L'éducation environnementale implique de comprendre non seulement les sciences du climat et les forces environnementales à l'œuvre, mais également les pratiques durables et les aspects éthiques et sociaux des défis environnementaux.

Les projets annoncés aujourd'hui comprennent des initiatives d'envergure nationale ainsi que des initiatives locales qui profiteront aux jeunes de tout le pays.

Dans le cadre d'un projet pilote visant à maximiser l'investissement et à accroître les retombées positives des projets, certains bénéficiaires ont également obtenu un soutien supplémentaire d'organismes philanthropiques canadiens qui ont un intérêt pour l'éducation environnementale et climatique. Grâce à des partenariats solides et fiables dans divers secteurs de la société, le gouvernement du Canada adopte une approche collaborative pour aider les jeunes à prendre des mesures concrètes en faveur d'un avenir prospère et sobre en carbone. Créé en 1995, le Fonds pour dommages à l'environnement est un programme du gouvernement du Canada administré par Environnement et Changement climatique Canada . Le fonds reçoit l'argent versé dans le cadre d'amendes, de peines, d'ordonnances de la cour et de contributions volontaires découlant d'infractions environnementales. Cet argent est redistribué dans des projets qui auront des retombées positives sur les milieux naturels du Canada , habituellement dans les régions où les infractions ont été commises.

adopte une approche collaborative pour aider les jeunes à prendre des mesures concrètes en faveur d'un avenir prospère et sobre en carbone. Créé en 1995, le Fonds pour dommages à l'environnement est un programme du gouvernement du administré par Environnement et Changement climatique . Le fonds reçoit l'argent versé dans le cadre d'amendes, de peines, d'ordonnances de la cour et de contributions volontaires découlant d'infractions environnementales. Cet argent est redistribué dans des projets qui auront des retombées positives sur les milieux naturels du , habituellement dans les régions où les infractions ont été commises. Établi en 2020 et administré par l'intermédiaire du Fonds pour dommages à l'environnement, le Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat a été créé en grande partie grâce à l'amende la plus élevée jamais reçue par ce dernier. Le Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat investit jusqu'à 206 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir des projets canadiens qui contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre du Canada . Ces projets sont essentiels pour créer une économie carboneutre durable d'ici 2050.

Produits connexes

Liens connexes

Page X d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook sur l'environnement et les ressources naturelles au Canada

Page LinkedIn d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Instagram d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources: Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]