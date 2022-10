La publication des objectifs intermédiaires est une étape importante dans le parcours de la Banque vers la carboneutralité.

RBC publie aussi le cadre de finance durable, qui décrit son approche consistant à investir 500 milliards de dollars en financement durable d'ici 2025.

TORONTO, le 26 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, RBC a franchi une étape importante dans son engagement à atteindre un bilan de zéro émission nette dans son portefeuille de prêts d'ici 2050, avec la publication de sa première série d'objectifs intermédiaires 2030 de réduction des émissions (objectifs intermédiaires initiaux) pour trois secteurs clés : le pétrole et le gaz, la production d'énergie et l'automobile.

Les objectifs intermédiaires initiaux décrits dans le rapport de carboneutralité de la Banque contribuent à atteindre cet objectif de zéro émission nette et à faire progresser un élément clé de l'engagement de RBC dans le cadre de l'alliance bancaire zéro émission nette. Ils renforcent aussi l'ambition de la Banque de jouer un rôle dans le financement de la transition climatique, au moyen de collaborations entre les secteurs public et privé en vue de la transition vers une économie zéro émission nette. Certes, RBC reconnaît que sa capacité à atteindre ses objectifs intermédiaires initiaux et son objectif ultime de carboneutralité nécessitera une coopération, des mesures et une collaboration sans précédent entre un large éventail de parties prenantes comprenant des entreprises, des gouvernements et des particuliers, mais elle croit aussi que ses objectifs intermédiaires initiaux sont des indicateurs importants alors qu'elle s'engage auprès de ses clients à les soutenir pour atteindre un bilan de zéro émission.

Le changement climatique est l'un des enjeux les plus pressants du monde actuel - un problème qui peut avoir une incidence sur notre habitat, notre approvisionnement alimentaire et notre environnement - et le monde est en plein cœur d'une période critique où les mesures que prendront les diverses parties prenantes au cours des prochaines années auront un impact sur les générations à venir.

« Nous savons que c'est en établissant des partenariats avec nos clients que nous pouvons avoir l'impact le plus important sur la réduction des émissions dans l'économie, a déclaré Dave McKay, président et chef de la direction de RBC. Nos objectifs intermédiaires nous aideront à faire le suivi de nos progrès dans les efforts concertés avec nos clients visant à atteindre nos objectifs ambitieux de carboneutralité et à les mesurer, ainsi qu'à rendre des comptes tout au long du processus. Les entreprises, les gouvernements et les particuliers qui travaillent ensemble à opérer une transformation fondamentale de nos économies et de nos sociétés seront essentiels à l'atteinte de ces objectifs, et RBC s'engage à aider à bâtir un avenir plus propre et à apporter des solutions vertes sur le marché. »

De plus, RBC a publié son cadre de finance durable, qui décrit l'approche adoptée par la Banque pour mesurer les progrès accomplis par celle-ci par rapport à son engagement à fournir un financement durable de 500 milliards de dollars d'ici 2025. Les solutions de financement durable procurent aux clients des produits et services qui contribuent à la réalisation d'objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance clés (ESG). En offrant ces solutions de financement durable, RBC entend aider à financer la transition vers la carboneutralité, à renforcer une culture de l'inclusion et de la diversité, à bâtir des collectivités plus solides et à favoriser l'inclusion économique.

Quatre piliers de la Stratégie climatique RBC

La Stratégie climatique de RBC oriente les efforts de la Banque vers un développement durable et un avenir carboneutre. En plus d'appuyer nos clients dans la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, de faire preuve de transparence et de responsabilité en mesurant et en communiquant les progrès réalisés vers l'atteinte de la carboneutralité dans notre portefeuille de prêts d'ici 2050, et en réunissant les secteurs financier, public et privé pour proposer des solutions et encourager la mise en œuvre de mesures incitatives et de politiques appropriées, nous nous engageons également à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de nos activités et à nous approvisionner en électricité auprès de sources renouvelables et non émettrices de GES.

Un autre élément clé de la stratégie de RBC en matière de climat consiste à partager des idées et des points de vue qui poussent à l'action. La Banque le fait par l'entremise de publications de RBC, comme le document Une transition à 2 billions de dollars : Vers un Canada à zéro émission nette. Ce rapport est l'aboutissement d'un projet de recherche d'un an visant à tracer quelques-unes des voies que le Canada devra emprunter pour atteindre la carboneutralité. Le portail Techno nature RBC est une autre façon pour RBC d'inspirer de nouvelles idées, de nouvelles technologies et l'établissement de nouveaux partenariats pour résoudre les défis environnementaux pressants. RBC s'est engagée à favoriser l'innovation qui inspire un avenir plus durable, et grâce à la plateforme Techno nature RBC, RBC collabore avec plus de 110 universités et organismes de bienfaisance, mettant à leur disposition 100 millions de dollars d'ici 2025 pour appuyer des programmes environnementaux novateurs.

Pour en savoir plus sur l'approche de RBC, notamment sur sa stratégie visant à aider ses clients de tous les secteurs à effectuer une transition carboneutre socialement inclusive, ainsi que sur les risques et les occasions que cette transition présente pour RBC, visitez le site www.rbc.com/climat.

Principales publications

Le rapport de carboneutralité de RBC décrit les objectifs intermédiaires 2030 de réduction des émissions de RBC pour les secteurs du pétrole et du gaz, de la production d'énergie et de l'automobile. Le cadre de finance durable de RBC décrit l'approche adoptée par la Banque pour mesurer les progrès accomplis par rapport à son engagement d'octroyer 500 milliards de dollars de financement durable d'ici 2025.





À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 92 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Découvrez comment en visitant rbc.com/collectivites-impact-social.

Mise en garde au sujet des déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les « règles d'exonération » (safe harbor) de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, en ce qui a trait au Rapport de carboneutralité et au cadre de finance durable de la Banque Royale du Canada (nous, notre, nos). Les déclarations prospectives du présent communiqué de presse comprennent notamment des déclarations au sujet de nos objectifs, de notre vision, de nos paramètres et nos cibles en matière climatique, y compris nos objectifs intermédiaires 2030 de réduction des émissions (objectifs intermédiaires initiaux), notre soutien à la transition vers une économie carboneutre, notre engagement à harmoniser nos activités de prêts par rapport à nos objectifs de carboneutralité d'ici 2050 dans le cadre de notre engagement envers l'alliance bancaire zéro émission nette, notre engagement envers nos clients de les aider à passer à la carboneutralité et notre rôle dans cette transition, notre ambition de jouer un rôle dans le financement de la transition climatique vers une économie carboneutre, notre capacité à atteindre nos objectifs intermédiaires et notre objectif ultime de carboneutralité qui nécessitera une coopération, des mesures et une collaboration sans précédent entre un large éventail de parties prenantes comprenant des entreprises, des gouvernements et des particuliers, nos objectifs intermédiaires initiaux qui nous aideront à faire le suivi de nos progrès dans le cadre de notre engagement pour atteindre nos objectifs de carboneutralité et à les mesurer, notre engagement à fournir 500 milliards de dollars de financement durable d'ici 2025 et à mesurer nos progrès par rapport à cet engagement, notre intention d'aider à financer la transition vers la carboneutralité, de renforcer une culture de l'inclusion et de la diversité, de bâtir des collectivités plus solides et de favoriser l'inclusion économique en fournissant des solutions de financement durables, notre engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans nos propres activités et à nous approvisionner en électricité auprès de sources renouvelables et non émettrices de GES, et notre engagement à favoriser l'innovation qui inspire un avenir plus durable. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est fournie dans le but de renseigner nos parties prenantes, y compris les détenteurs de nos titres et les analystes financiers, sur les façons dont nous avons l'intention d'aborder les enjeux de gouvernance, la stratégie, les risques, les occasions, les paramètres et les cibles liés au climat ; elle pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Les mots « croire », « s'attendre à », « viser à », « prévoir », « anticiper », « prédire », « se proposer », « estimer », « s'engager à », « planifier », « s'efforcer de », « projeter », « devoir », « cibler » et « pouvoir », de même que l'emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d'expressions semblables dénotent généralement des déclarations prospectives.

De par leur nature même, les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses et font l'objet d'incertitudes et de risques intrinsèques pouvant faire que les prédictions, prévisions, projections, attentes, conclusions et autres déclarations prospectives ne se matérialisent pas, que nos hypothèses soient erronées, et que nos objectifs, notre vision, nos engagements, nos buts, nos cibles et nos stratégies d'atténuation et d'adaptation aux risques et aux occasions liés aux changements climatiques, que nos objectifs, y compris notre engagement pour une finance durable et pour la carboneutralité, et nos objectifs intermédiaires initiaux ne se réalisent pas, et que nos résultats réels diffèrent de façon significative de ces prédictions, prévisions, projections, attentes ou conclusions. De plus, bon nombre des hypothèses, normes, paramètres et mesures utilisés dans la préparation du présent communiqué de presse continuent d'évoluer et sont fondés sur des suppositions jugées raisonnables au moment de la rédaction, mais leur exactitude ne devrait pas être considérée comme garantie.

Le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces déclarations, puisque nos résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs de risques. Ces facteurs, dont plusieurs sont indépendants de notre volonté et dont les effets sont difficiles à prédire, comprennent la nécessité de disposer de données climatiques plus nombreuses et de meilleure qualité et d'une normalisation des méthodes de mesure liées au climat, notre capacité de recueillir et vérifier les données, notre capacité de mettre en œuvre diverses initiatives dans l'ensemble de notre entreprise dans les délais prévus, le risque que les initiatives ne soient pas achevées dans le délai indiqué ou pas du tout, ou sans les résultats escomptés ou anticipés par nous, les difficultés à déterminer les opérations, les produits et les services répondant aux critères de classification de la finance durable, les risques que les opérations admissibles ou les initiatives connexes ne soient pas achevées dans les délais indiqués, ou pas du tout, ou sans les résultats escomptés ou anticipés par nous, notre capacité à faire un suivi des opérations et d'en rendre compte en termes de rendement dans le cadre de notre engagement à fournir un financement durable de 500 milliards de dollars d'ici 2025, la conformité de divers tiers par rapport à nos politiques et procédures ainsi que leur engagement envers nous, la nécessité d'une participation active et constante des parties prenantes (y compris les gouvernements et les organisations non gouvernementales, les autres institutions financières, les entreprises et les particuliers), les progrès technologiques, l'évolution du comportement des consommateurs, les efforts de décarbonation variables selon les économies, la nécessité de politiques climatiques pertinentes à l'échelle mondiale, les défis de l'équilibre entre les objectifs de réduction des émissions et une transition ordonnée, équitable et inclusive, les facteurs géopolitiques influant sur les besoins énergétiques mondiaux, l'environnement légal et réglementaire, et les questions de conformité réglementaire (qui pourraient nous exposer à des poursuites judiciaires et réglementaires, dont les conséquences incluraient des restrictions réglementaires, des pénalités ou des amendes). Les autres facteurs susceptibles d'entraîner des résultats réels sensiblement différents des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives sont exposés dans les sections portant sur les risques et la section « Incidence de la pandémie de COVID-19 » de notre Rapport annuel pour l'exercice financier terminé le 31 octobre 2021, et dans la section « Gestion du risque » de notre Rapport trimestriel aux actionnaires pour les périodes de trois et de neuf mois terminées le 31 juillet 2022.

Nous avertissons les lecteurs que la liste susmentionnée de facteurs de risque n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence défavorable sur nos résultats. Sauf si la loi l'exige, ni RBC ni aucune de ses sociétés affiliées ne s'engage à mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, écrite ou verbale, qu'elle pourrait faire ou qui pourrait être faite à l'occasion pour son compte.

SOURCE RBC Groupe Financier

Renseignements: Contact avec les médias : Andrew Block, [email protected]