Réduction de la surtaxe américaine sur le bois d'œuvre - Québec doit protéger les travailleurs en visant une plus grande transformation de la ressource

MONTRÉAL, le 26 nov. 2020 /CNW Telbec/ - S'il accueille favorablement l'annonce des réductions de droits de douane américains sur certains produits du bois d'œuvre canadien, le Syndicat des Métallos rappelle toutefois au gouvernement du Québec toute l'importance d'accroître la transformation de la ressource pour mieux protéger cette industrie et ses travailleurs contre les impacts d'éventuels différents commerciaux.

« Même si ces droits de douane continuent d'être injustes, la réduction annoncée hier par le département du Commerce va dans la bonne direction », déclare le directeur québécois des Métallos, Dominic Lemieux. « Le Québec a déjà laissé plus d'un milliard à la frontière depuis que l'actuelle surtaxe a été imposée alors que les fournisseurs européens ont un accès illimité au marché américain. La résolution de ce différend avec les États-Unis doit être une priorité pour le gouvernement du Canada : 60 000 travailleurs québécois en dépendent et plusieurs de nos communautés en vivent. »

« Cela est d'autant plus injuste que le Québec se retrouve pénalisé par les États-Unis pour son régime forestier mis en place pour conjuguer l'économie, l'environnement et notre climat particulier », lance-t-il. « Nous sommes donc loin d'une concurrence déloyale. Notre régime forestier respecte entièrement les règles du commerce international et veille à ce que le bois québécois soit vendu à sa juste valeur marchande. »

« Comme ces surtaxes visent principalement les produits de bois d'œuvre résineux, nous avons grand avantage à nous mettre à l'abri d'éventuelles surtaxes injustes en accroissant la transformation de la ressource ici, au Québec », lance le représentant syndical, Alexandre Fréchette. « Nous invitons donc le gouvernement du Québec à financer davantage une telle transformation pour ainsi créer plus de valeurs ajoutées, plus de richesses et plus d'emplois et contribuer du coup à mieux protéger notre environnement. »

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

