Redevances minières : près de deux Québécois sur trois privilégient les communautés locales

QUÉBEC, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- Un sondage Léger1 réalisé pour l'Association minière du Québec (AMQ) révèle que près des deux tiers des Québécois (64 %) considèrent qu'il serait préférable que les redevances minières soient principalement versées directement aux communautés locales plutôt que d'être partagées entre celles-ci et le gouvernement du Québec. Les résultats du sondage sont présentés dans une fiche synthèse publiée sur le site web de l'AMQ.

Le sondage met également en lumière une préférence des Québécois pour que les retombées générées par l'activité minière bénéficient d'abord aux régions qui accueillent les projets miniers. Cette tendance s'observe dans l'ensemble du Québec, mais elle est encore plus prononcée dans les régions ressources, où l'appui à une redistribution prioritaire des redevances vers les communautés locales atteint 69 % en Abitibi-Témiscamingue, 70 % sur la Côte-Nord et 74 % au Nord-du-Québec.

Le développement d'un projet minier repose sur bien plus que la mise en production d'un gisement. Il nécessite la présence de logements, d'infrastructures, de services publics et de milieux de vie capables d'accueillir les travailleurs et la croissance économique qui l'accompagne. Dans ce contexte, la question du partage des retombées associées à l'activité minière demeure un enjeu important pour plusieurs collectivités d'accueil.

Le Québec compte une vingtaine de mines en activité réparties dans plusieurs régions. Une étude récente réalisée par Aviseo fait d'ailleurs état d'un débalancement fiscal entre la contribution des régions minières aux revenus publics et la part des revenus qui leur est redistribuée. Cette publication alimente la réflexion sur la contribution du secteur minier au développement régional et sur la répartition des bénéfices qu'il génère.

L'industrie minière demeure un moteur économique important pour le Québec et contribue aux finances publiques québécoises. Selon les plus récentes données disponibles, les sociétés minières ont versé 477,7 millions de dollars en redevances au gouvernement du Québec en 2024. Ce montant devrait être en hausse en 2025, notamment en raison de l'évolution du prix de l'or.

Le sondage met également en lumière que seulement 15 % des Québécois ont une très bonne connaissance de ce que sont les redevances minières, alors que moins d'un répondant sur deux identifie correctement les redevances comme étant des montants versés à l'État en contrepartie de la production minière et que 34 % ne sont pas en mesure de se prononcer.

Alors que le Québec dispose de ressources minérales de classe mondiale, d'une expertise reconnue et de régions qui jouent un rôle clé dans le développement du secteur, les résultats de l'enquête Léger révèlent qu'une forte majorité de la population souhaite une meilleure répartition des redevances, une vision que partage l'AMQ.

____________________________ 1Sondage Léger réalisé en mai dernier auprès de 2002 répondants. Consultez la fiche synthèse des résultats .

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, des institutions, des organismes sans but lucratif et divers partenaires du secteur minier. Fière de la contribution de ses membres qui génère plus de 51 300 emplois et contribue pour 12 milliards de dollars au PIB du Québec, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

SOURCE Association minière du Québec inc.

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