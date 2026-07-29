Des démarches simplifiées sans compromis pour l'environnement : l'AMQ salue les nouvelles mesures

QUÉBEC, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- L'Association minière du Québec (AMQ) accueille favorablement les mesures annoncées par la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry, visant à simplifier certains processus environnementaux et à améliorer l'efficacité administrative.

Pour l'AMQ, ces mesures contribuent à améliorer la prévisibilité des processus d'autorisation et à renforcer la compétitivité du Québec, dans un contexte où les investissements miniers sont fortement concurrentiels à l'échelle internationale, tout en maintenant des normes environnementales rigoureuses.

« Le Québec dispose d'un potentiel minéral exceptionnel, mais il évolue dans un environnement où les investissements sont très compétitifs. Le débat ne devrait pas opposer compétitivité et protection de l'environnement. Le Québec n'a pas à faire un choix entre les deux. Nous pouvons maintenir des standards environnementaux élevés tout en améliorant la prévisibilité des processus, en réduisant les délais inutiles et en éliminant les dédoublements administratifs. C'est précisément ce que visent les mesures annoncées aujourd'hui. Pour le secteur minier, la clarté du cadre décisionnel et l'efficacité des démarches sont des facteurs déterminants dans la réalisation des projets », a déclaré Emmanuelle Toussaint, présidente-directrice générale de l'Association minière du Québec.

L'AMQ se réjouit notamment de la révision du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (REAFIE), qui devrait permettre de diminuer le nombre de demandes d'autorisation ministérielle pour certaines activités présentant un niveau de risque environnemental limité ou déjà bien encadré.

L'Association souligne également les efforts visant à moderniser les outils administratifs et numériques utilisés dans le cadre des demandes d'autorisation. Des processus plus simples et des interactions plus efficaces entre les promoteurs et l'administration publique contribueront à rendre les échéanciers plus prévisibles et à réduire certains délais administratifs.

Ces mesures s'ajoutent aux efforts entrepris par le gouvernement afin d'améliorer l'environnement d'affaires et de faciliter la réalisation de projets au Québec. Tout en saluant l'annonce du gouvernement, l'AMQ estime qu'il sera important de poursuivre les travaux visant à accroître l'efficacité des processus réglementaires.

L'AMQ continuera donc sa collaboration avec le gouvernement dans le cadre des différents travaux réglementaires et administratifs. L'Association réitère notamment l'importance :

de poursuivre les efforts visant à réduire les délais d'autorisation;

d'améliorer la coordination entre les ministères et organismes concernés;

d'élargir les mécanismes simplifiés pour les activités présentant des impacts environnementaux faibles ou bien encadrés;

de maintenir un dialogue constant entre le gouvernement et les secteurs concernés afin d'assurer la mise en œuvre concrète des modifications annoncées.

Dans un contexte où les minéraux québécois jouent un rôle stratégique pour l'économie, les chaînes d'approvisionnement nord-américaines et la transition énergétique, l'AMQ considère que l'amélioration continue de l'environnement d'affaires demeure essentielle afin de permettre au Québec de réaliser son plein potentiel.

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, des institutions, des organismes sans but lucratif et divers partenaires du secteur minier. Fière de la contribution de ses membres qui génère plus de 51 300 emplois et contribue pour 12 milliards de dollars au PIB du Québec, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

SOURCE Association minière du Québec inc.

Renseignements : Jade Stefanini, Responsable, Communications et marketing, 418 261-1709, [email protected]