TORONTO, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Ce matin, le trésorier du Barreau de l'Ontario Peter Wardle a lancé la neuvième Semaine annuelle de l'accès à la justice avec une cérémonie de l'aube menée par l'ainé Anishinaabek Myeengun Henry.

Avec nos partenaires provinciaux et nationaux, la Semaine de l'accès à la justice (du 28 octobre au 1er novembre) propose des programmes virtuels variés sans frais aux professionnels du droit, aux membres du secteur de la justice et aux membres du public.

Cette semaine immersive de formations portera sur le thème de cette année, « Redéfinir l'accès à la justice ». Ce thème général nous permet de réfléchir à l'accès à la justice dans des situations plus larges -- du point de vue de la technologie, de l'accessibilité ou de l'inclusivité.

« Je suis ravi de constater que bon nombre des séances de cette semaine visent à aider les groupes marginalisés et sous-représentés à naviguer dans le système judiciaire ou à accéder à des services juridiques », a déclaré le trésorier Wardle. Le Barreau a pour mandat de faciliter l'accès à la justice et je suis fier que nous continuions à offrir cette semaine de programmes gratuits qui favorisent la discussion sur la recherche de solutions significatives pour la population de l'Ontario ».

La Semaine de l'accès à la justice 2024 propose des programmes solides pour les professionnels du droit, la communauté et les travailleurs du secteur de la justice. La semaine comprend des séances montrant comment les professionnels du droit peuvent tirer parti du travail pro bono ; les obstacles à l'accès à la justice pour les minorités linguistiques, les populations autochtones et la classe moyenne qui ne peuvent pas payer les frais juridiques, mais ne sont pas admissibles à l'aide juridique ; le rôle des parajuristes dans l'amélioration de l'accès à la justice ; ainsi que le rôle de la technologie, en particulier le rôle de l'intelligence artificielle, dans le système juridique.

La Semaine de l'accès à la justice comprend également des possibilités de formation gratuite pour les membres du public. C'est l'occasion pour le public de se familiariser avec le système judiciaire et d'en savoir plus sur ses droits.

Ces programmes comprennent :

Dix parajuristes qui peuvent vous aider avec vos problèmes juridiques quotidiens - 28 octobre

Clinique d'information juridique gratuite du programme de pratique du droit de l'Université d' Ottawa - 30 et 31 octobre

- 30 et 31 octobre La place des plateformes numériques pour redéfinir l'accès à l'information juridique en français - 30 octobre

Réponses à vos questions juridiques de tous les jours - 30 octobre

Consultez le site Web du TAG pour avoir plus de renseignements sur la programmation de la semaine.

Les professionnels du droit de partout au Canada et les membres du public et de médias sont invités à assister gratuitement à ces activités. De plus, la plupart des séances destinées aux juristes sont agréées pour la FPC. Les places étant limitées, vous devez vous inscrire à l'avance.

La Semaine de l'accès à la justice de l'Ontario est présentée par TAG : le Groupe d'action sur l'accès à la justice en collaboration avec le Barreau de l'Ontario et ses partenaires du secteur de la justice. Le Barreau a créé le TAG en 2015 pour favoriser une meilleure coordination et collaboration dans le secteur de la justice. Avec l'appui du Barreau de l'Ontario et de la Fondation du droit de l'Ontario, le TAG travaille avec de nombreux intervenants du secteur de la justice pour créer des solutions sensées et axées sur le public afin de favoriser le changement systémique. Lire la fiche d'information.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

