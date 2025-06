TORONTO, le 27 juin 2025 /CNW/ - À chaque cérémonie d'admission au barreau qui a eu lieu en juin, le Barreau de l'Ontario a décerné des doctorats en droit honoris causa (LLD) à plusieurs personnes qui se sont distinguées par leurs réalisations exceptionnelles dans la profession juridique, la primauté du droit ou la cause de la justice.

Professeur Payam Akhavan, OOnt, FRSC, universitaire émérite et avocat de renommée internationale en droit de la personne. Il exerce le droit international au plus haut niveau au nom des victimes de crimes contre l'humanité et de génocide. Lire la suite.

Commissaire en chef Patricia DeGuire réputée pour repousser les limites afin de faire progresser l'accès à la justice, l'égalité et l'équité, avec une passion pour la primauté du droit, le mentorat et l'engagement envers le service public. Lire la suite.

Dre Lillian Eva Quan Dyck, reconnue pour son travail exhaustif sur la tragédie des femmes et filles autochtones disparues et assassinées. Lire la suite.

L'honorable Aston Hall, un véritable défenseur de la diversité - œuvrant pour la justice et l'égalité non seulement par son travail d'avocat et de juge, mais aussi par son parcours personnel. Ses efforts incessants pour briser les barrières systémiques ont eu un impact profond sur la communauté, inspirant et donnant aux personnes les moyens de lutter pour une société plus inclusive et plus équitable. Lire la suite.

Dr Peter Jaffe. Tout au long de sa carrière, il s'est efforcé d'améliorer la façon dont les cas de violence familiale et de maltraitance des femmes et des enfants sont traités dans les services juridiques, éducatifs et sociaux au Canada. Lire la suite.

L'honorable Paul Barker Schabas, reconnu pour ses compétences exceptionnelles en matière de plaidoirie, son jugement et sa passion pour le droit, qu'il met au service de ses clients, de la profession et de la communauté. Lire la suite.

