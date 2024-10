Reddition de comptes en matière de lutte contre le racisme et les discriminations systémiques

Montréal accélère le changement pour une Ville inclusive et représentative de sa population

MONTRÉAL, le 29 oct. 2024 /CNW/ - Fermement déterminée à combattre le racisme et les discriminations systémiques, la Ville de Montréal fait le bilan des actions posées dans la dernière année pour renforcer et accélérer les transformations de l'administration municipale à l'occasion de la reddition de comptes annuelle devant la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise et la Commission de la sécurité publique.

Les initiatives déployées s'inscrivent dans les 17 engagements pris par la Ville pour lutter contre le racisme et les discriminations systémiques. Répartis en cinq volets, ces engagements favorisent une plus grande inclusion pour assurer que chaque personne soit bien représentée et intégrée à tous les niveaux de la fonction publique montréalaise. Inspirés des 38 recommandations de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) et développés par le Bureau de la Commissaire à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques (BRDS), ces cinq volets visent à établir :

Une administration exempte de racisme et de discriminations systémiques ;

Une sécurité urbaine exempte de profilage ;

Une équité culturelle ;

Une équité économique et territoriale ;

Une participation citoyenne inclusive.

25 % des cadres issus de la diversité et processus d'accompagnement

Montréal poursuit son engagement à assurer à son personnel un milieu de travail où les pratiques d'attraction, de dotation et de progression sont équitables et où les enjeux de respect et d'équité sont la responsabilité de toutes et de tous. En 2024, 25 % des personnes nommées à des postes de cadres de gestion à la Ville de Montréal sont issues des groupes visés par le programme d'accès à l'égalité en emploi.

De plus, afin de rendre le processus de plaintes plus accessible, la Centrale d'accompagnement du personnel en matière de plainte (CAPP) a été déployée en décembre 2023. Depuis son lancement, ce nouveau guichet unique a traité 196 dossiers, dont 87 % ont reçu une réponse dans un délai de 24 heures. Un sondage interne auprès des utilisateurs et des utilisatrices témoigne d'un fort taux de satisfaction pour ce service alors que 95 % d'entre eux recommanderaient les services de la Centrale.

Pour une sécurité urbaine sans profilage

La Ville s'est engagée à éliminer le profilage racial et social dans l'espace public. Plusieurs mesures ont été mises en place afin d'amorcer ce changement de culture, allant de pratiques alternatives aux interventions policières, à un renforcement de la formation et une meilleure intégration dans le milieu des ressources policières.

Dans la dernière année, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) ont misé sur l'Équité-Diversité-Inclusion (ÉDI) pour sensibiliser leur personnel aux impacts des discriminations et du racisme et les outiller pour agir.

En plaçant le Bureau de l'EDI sous sa responsabilité, la direction du SPVM démontre sa volonté de créer un environnement de travail où chaque membre du personnel se sent non seulement en sécurité, mais également respecté et valorisé. Par ailleurs, l'ensemble des gestionnaires du SPVM et plus de 70 % du personnel policier ont participé au Programme d'activités de formation sur le racisme et le profilage racial et social mis en place par le SPVM au cours de la dernière année. Depuis juin 2024, le SPVM travaille à l'élaboration d'un Plan de lutte contre les discriminations et le racisme. La phase de consultation et de co-construction se poursuivra cet automne. Les travaux porteront, entre autres, un regard actualisé sur les pratiques d'interpellation au SPVM.

La direction du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) déploie également des initiatives favorisant des pratiques plus équitables et inclusives, dont la création d'ateliers pour la tenue de discussions sur les discriminations, le racisme et le respect de la personne. Ces formations permettent de mieux reconnaître et d'intervenir en situation d'incivilité, de harcèlement, de racisme ou de discrimination. De mars 2024 à mars 2025, 65 ateliers sont prévus, ciblant 538 officiers et officières. Notons que tous les gestionnaires du SIM ont suivi cette formation cette année et qu'ils sont fermement engagés à faire évoluer la culture au sein de leur troupe pour assurer un milieu de travail exempt de discriminations.

Pour une équité culturelle, territoriale et économique

La Ville de Montréal agit pour assurer une équité dans l'offre culturelle et dans les occasions économiques offertes sur le territoire.

Dans le cadre de l'élaboration de sa Politique de développement culturel 2025-2030, la Ville a intégré, dans sa réflexion, les enjeux de réconciliation avec les peuples autochtones, de racisme, de discriminations systémiques, d'inclusion, de diversité et de représentativité. Par ailleurs, les efforts de la Ville se matérialisent dans le développement de projets s'adressant aux artistes racisés ou autochtones dans les Maisons de la culture, dans les bibliothèques et dans les projets d'art public.

En ce qui concerne les actions en matière de développement économique, la Ville a, entre autres, bonifié le questionnaire d'inscription au fichier des fournisseurs de la Ville afin de permettre l'identification des fournisseurs issus de la diversité, déployé l'appel à projets Entreprendre ensemble, qui offre un soutien financier à 6 organismes pour aider des entrepreneuses et des entrepreneurs issus de la diversité, avec des contributions allant jusqu'à 75 000 $, et facilité l'accès au microcrédit, grâce à une enveloppe de 1 M$.

Citations

« La mobilisation de tous les services qui se vit actuellement à la Ville pour rendre Montréal exempte de discrimination et de racisme est sans précédent pour une administration publique au Québec. C'est la preuve que la lutte contre le racisme et les discriminations est un engagement important que nous portons au quotidien, et vous êtes à même de le constater dans la reddition de compte que nous présentons aujourd'hui. Des transformations importantes ont eu lieu à la Ville ces dernières années. Il reste encore du travail à faire, des obstacles systémiques à surmonter, mais le mot d'ordre est clair et doit être répété : à la Ville, lorsqu'il est question de racisme et de discriminations, c'est tolérance zéro. »

-Gracia Kasoki Katahwa, responsable des ressources humaines, de la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques et déléguée à la réconciliation avec les peuples autochtones au comité exécutif

« En toute humilité, nous sommes fiers du travail qui a été fait dans la dernière année. Des grands jalons, des grandes avancées ont été réalisés dans la lutte contre le racisme et les discriminations. Il n'y a jamais eu autant d'actions mises en place à la Ville de Montréal pour lutter contre le racisme et les discriminations. Nous avons agi, et nous continuerons d'agir, pour nous assurer que la Ville soit représentative de sa population, que chaque personne puisse s'épanouir pleinement et être en sécurité à Montréal. Oui, nous avons encore du pain sur la planche, mais nous nous dirigeons dans la bonne direction. »

-Bochra Manaï, commissaire à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques

