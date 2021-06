L'entreprise mondiale de chaussures renforce son commerce numérique et ses canaux interentreprises orienté client en investissant dans un logiciel SaaS d'exécution de la chaîne d'approvisionnement.

MONTRÉAL, Le 24 juin, 2021 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), un chef de file dans le domaine des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui que Red Wing Shoes, une entreprise mondiale de bottes basée dans le Minnesota, a mis en œuvre le logiciel de gestion des commandes de Tecsys pour alimenter ses opérations de distribution omnicanale et permettre un commerce unifié. La plateforme Tecsys servira de rouage central dans les capacités d'exécution des commandes du détaillant, orchestrant les commandes entrantes des systèmes frontaux et offrant aux clients de Red Wing Shoes une expérience multicanal rationalisée.

Les marques de Red Wing Shoes sont distribuées dans plus de 110 pays dans un environnement multicanal immersif composé de plus de 525 magasins de détail Red Wing, de partenaires tiers et de plateformes de commerce électronique de l'entreprise. Auparavant, Red Wing Shoes s'appuyait sur plusieurs canaux d'achat cloisonnés qui limitaient la capacité de l'entreprise à fournir des expériences d'achat transparentes entre les canaux. Le système de gestion des commandes de Tecsys fournit à Red Wing Shoes des outils sophistiqués pour connecter ces canaux et développer sa stratégie de commerce omnicanal afin de garantir une expérience client positive, quel que soit le mode et le lieu d'achat.

« Nous nous sommes tournés vers Tecsys pour nous aider à moderniser notre infrastructure omnicanale, et les résultats ont été très positifs », déclare Dennis Keane, DPI chez Red Wing Shoes. « De la sélection à la mise en œuvre et l'exécution, l'équipe Tecsys nous a aidés à tracer la voie vers des opérations de traitement des commandes de détail plus résilientes et plus rentables. Non seulement la plateforme Tecsys nous permet d'exécuter les commandes de manière plus économique grâce à la consolidation et au routage dynamique, mais nous sommes également en mesure de répondre à un nouveau segment de consommateurs numériques en offrant plus de canaux, plus de flexibilité et un meilleur accès aux stocks. Nous sommes agiles dans nos capacités d'exécution des commandes en ligne, et nous savons que nous sommes entre de bonnes mains avec l'équipe de Tecsys. »

La plateforme dynamique de la chaîne d'approvisionnement du commerce de détail de Tecsys décloisonne l'exécution, et permet aux détaillants de préparer, emballer et expédier les commandes par le biais d'algorithmes basés sur les données, en tenant compte de la flexibilité de l'exécution, de la disponibilité des stocks, de l'orchestration et de l'acheminement intelligents des commandes, ainsi que du coût d'exécution. Alors que Red Wing Shoes continue de s'adapter au commerce post-pandémie, la plateforme Tecsys offre la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux changements spectaculaires des habitudes d'achat et des attentes en matière de traitement des commandes.

Red Wing Shoes a également mis en place un processus interentreprises orienté client dans lequel le détaillant servira d'intermédiaire logistique pour faciliter le parcours d'achat de bout en bout. Ce canal d'exécution offre aux clients de Red Wing Shoes et de ses marques filiales une expérience d'achat numérique unifiée et pratique par le biais de plusieurs voies, ce qui permet au détaillant d'étendre numériquement l'accès à ses produits sans avoir besoin de l'infrastructure de détail traditionnelle.

« Bien mené, le commerce numérique unifié alimente la croissance des détaillants au-delà des frontières traditionnelles. Il s'agit d'une formidable opportunité que n'importe quelle marque peut exploiter avec la bonne technologie », déclare Bill King, directeur général du revenu chez Tecsys. « À l'ère d'Amazon, les attentes des clients sont très élevées et ils veulent pouvoir acheter n'importe quelle marque, n'importe où et n'importe quand. Red Wing Shoes s'équipe pour cet écosystème, et nous sommes ravis de fournir la technologie qui alimente leur agilité en matière d'exécution numérique. »

À propos de Red Wing Shoe Company

Red Wing Shoe Company Inc. est un chef de file mondial dans la conception, la production et la distribution de chaussures et de vêtements de travail, de sécurité et de loisirs. Fondée en 1905 à Red Wing, dans le Minnesota, la famille de marques de cette société privée comprend aujourd'hui Red Wing®, le premier choix en matière de chaussures de travail, de vêtements de travail et d'accessoires spécialement conçus, y compris une collection de styles Heritage créés pour toutes les occasions : Irish Setter®, la marque de chaussures de choix pour les chasseurs et les travailleurs qui recherchent une qualité sans compromis et l'innovation technologique ; Vasque®, un pionnier de la chaussure de randonnée performante ; WORX™, une marque de confiance sur le marché de la chaussure de sécurité industrielle, et S. B. Foot Tanning Company, l'un des plus grands producteurs américains de cuir tanné fin pour les chaussures et les articles en cuir. Ses marques sont distribuées dans plus de 110 pays dans un environnement multicanal immersif composé de plus de 525 magasins de détail Red Wing, de partenaires tiers et de plateformes de commerce électronique d'entreprise. Red Wing Shoe Company emploie plus de 2 000 personnes dans le monde entier et exploite deux usines de fabrication américaines à Red Wing et Potosi, dans le Missouri. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.RedWingShoeCo.com.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d'approvisionnement qui équipe les entreprises sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l'entrepôt, de la distribution et du transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d'utilisation, ainsi que des solutions intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à fort volume.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com .

