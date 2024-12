Campagne des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes : projection du documentaire "Fières - du chemin parcouru"

MONTRÉAL, le 2 déc. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la campagne annuelle des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, qui se déroule du 25 novembre au 6 décembre, la population est invitée à se rassembler et à réfléchir collectivement aux réalités vécues par les femmes victimes de violence, ainsi qu'aux solutions pour mettre fin à ces abus.

Ainsi, toute personne intéressée est invitée à assister à la projection du puissant documentaire Fières - du chemin parcouru. Ce court-métrage met en lumière le quotidien de trois femmes survivantes de violences conjugales postséparation. À travers leurs témoignages, leurs défis sont exposés en mettant l'accent sur la résilience qui les habite. Ce documentaire offre un message d'espoir et de force pour toutes celles qui vivent des situations similaires.

L'événement aura lieu le 5 décembre 2024 à 18h30 au Cinéma Beaubien à Montréal. Ce moment de réflexion et de partage sera l'occasion de sensibiliser le public à la réalité des violences faites aux femmes et de soutenir les initiatives visant à mettre fin à ces violences.

Date : 5 décembre 2024

Heure : 18h30

Lieu : Cinéma Beaubien, Montréal

Le grand public est invité à participer à cet événement important, afin de soutenir de contribuer à l'éradication des violences conjugales.

Pour obtenir des billets : https://urlz.fr/tfn4

Pour visionner la bande d'annonce : https://www.youtube.com/watch?v=VKTUPAHg-cA&feature=youtu.be

À propos de l'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale

L'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale (Alliance MH2) compte 38 maisons membres dans 15 régions du Québec dont l'objectif principal est la prévention de l'homicide conjugal. Les MH2 hébergent annuellement plus de 500 femmes et enfants par année dans 145 unités d'hébergement sécurisées et elles offrent des services spécialisés en violence conjugale postséparation, au regard de la dévictimisation, des impacts sur les enfants exposés à la violence conjugale, de la réinsertion sociale des victimes et de l'autonomisation des femmes hébergées.

À propos des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes

Les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes est une campagne annuelle qui a pour objectif de sensibiliser et mobiliser la société autour des violences faites aux femmes, de promouvoir l'égalité et de soutenir les actions visant à mettre fin à ces violences.

SOURCE Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale

Contact presse : Camille Guimond-Tremblay, Chargée des communications et de l'événementiel, (438) 630-1343, [email protected]