Recrutement international et intégration des travailleurs immigrants : MEQ satisfaite de l'annonce du ministre Boulet

MONTRÉAL, le 26 août 2019 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) est satisfaite de l'annonce faite aujourd'hui visant à accorder plus de 54 M $ pour le recrutement international de travailleurs et pour leur intégration dans les différentes régions du Québec. L'immigration est la voie privilégiée pour pallier la pénurie dans le secteur manufacturier.

Lors du budget provincial, MEQ avait demandé au gouvernement de supporter financièrement les manufacturiers dans leurs efforts de recrutement à l'international afin de diminuer les freins financiers relatifs à cette démarche. Les mesures annoncées aujourd'hui permettront de diminuer le poids financier des manufacturiers lorsqu'ils recrutent à l'international.

« La pénurie de main-d'œuvre affecte grandement la compétitivité du secteur, ne serait-ce que par le fait que plusieurs doivent refuser des commandes, reporter des projets d'investissement ou même revoir leur capacité de production à la baisse. MEQ est satisfaite que le ministre propose des solutions concrètes pour atténuer l'impact », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale, MEQ.

Les mesures annoncées sont particulièrement intéressantes car elles concernent le recrutement et l'intégration des travailleurs étrangers temporaires. MEQ rappelle que 16 645 postes sont toujours à combler dans le secteur manufacturier. Dans ce contexte, les travailleurs temporaires aident grandement. Toutefois, l'association rappelle que pour un impact à long terme, il faut les faire passer du statut de temporaire à permanent.

« Si le gouvernement veut réellement régler le problème de pénurie de main-d'œuvre, il doit accueillir plus d'immigrants via l'immigration permanente. La grille de sélection doit aussi être revue afin de favoriser une immigration qui soit favorable au secteur manufacturier, notamment en ce qui a trait au français, à la reconnaissance des diplômes et aux compétences acquises dans le secteur à l'international », précise Mme Proulx.

À propos de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1,100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier canadien emploie 1.7 million de personnes et génère les deux-tiers des exportations. En forte croissance, en 2018, il a généré des ventes globales de 685$ milliards. www.meq.ca

Au Québec, le secteur manufacturier génère 14% du PIB et 89% de la valeur des exportations.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Renseignements: Isabelle Limoges, 514-779-9625, Isabelle.limoges@meq.ca

Related Links

www.meq.ca