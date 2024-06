Recrudescence des accidents mortels : la CNESST lance un appel à la vigilance

QUÉBEC, le 21 juin 2024 /CNW/ - Au cours des dernières semaines, plusieurs accidents mortels sont survenus dans les milieux de travail au Québec. En effet, depuis la fin du mois d'avril, plus d'une dizaine d'accidents fatidiques se sont produits, ce qui représente, en moyenne, deux décès par semaine. Aucun milieu de travail n'est complètement à l'abri de tels drames. C'est pourquoi il est important d'agir.

Dans ce contexte, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lance un appel à la vigilance et tient à rappeler aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et travailleuses l'importance de prendre tous les moyens pour prévenir les accidents du travail. La prévention, c'est l'affaire de toutes et tous. Soyons vigilants!

Rôle des milieux de travail

Nous rappelons que la prévention des accidents passe par une bonne prise en charge de la santé et de la sécurité dans les milieux de travail. Pour ce faire, les principaux acteurs doivent travailler main dans la main pour identifier les risques présents dans les environnements de travail, pour apporter les correctifs nécessaires afin de les éliminer et de les contrôler.

Pour consulter nos outils facilitant une meilleure prise en charge de la santé et de la sécurité du travail : Comment prendre en charge la santé et la sécurité dans votre milieu de travail.

Rôle de la CNESST

Par de multiples moyens, la CNESST soutient les travailleurs et travailleuses ainsi que les employeurs du Québec dans la prévention des accidents du travail, notamment par des interventions sur le terrain, le déploiement de campagnes de sensibilisation, la tenue de colloques, la production d'outils d'information et la diffusion des rapports d'enquêtes.

Citation

« Les accidents mortels ou graves peuvent survenir dans tous les milieux de travail. Les dernières semaines nous l'ont montré, et cela prouve que nous devons toutes et tous faire preuve d'une grande vigilance. Il existe des outils pour aider les milieux de travail à identifier, à corriger et à contrôler les risques à la santé et à la sécurité. Je les invite donc à s'y référer pour garantir des environnements de travail plus sains et plus sécuritaires. »

- Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Je suis très préoccupé par la recrudescence des accidents du travail au cours des dernières semaines. Ceux-ci représentent de nombreuses vies brisées. Nous devons être plus vigilants et insister sur l'importance d'encourager une culture de prévention favorisant une prise en charge adéquate de la santé et de la sécurité du travail afin de contribuer activement à rendre les milieux de travail sains et sécuritaires. »

- Bruno Labrecque, président-directeur général par intérim de la CNESST

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. La CNESST a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook ( facebook.com/cnesst ) et LinkedIn ( linkedin.com/company/cnesst ).

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Source : Direction générale des communications, CNESST, Téléphone : 1 866 966-4705