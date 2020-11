Meilleur mois d'octobre pour la marque avec la livraison de 6 319 unités, un bond de 12 p. 100

Record mensuel pour la Crosstrek

Les Outback et WRX STI établissent de nouveaux records de ventes pour octobre

Mois d'octobre record pour les régions de l'Atlantique et du Québec; l'Ouest dépasse les résultats de l'an dernier pour la même période

MISSISSAUGA, ON, le nov. 3, 2020 /CNW/ - Avec 6 319 unités vendues, Subaru Canada, Inc. (SCI) affiche des résultats robustes pour octobre et poursuit sur sa lancée après un mois de septembre record! Les résultats mensuels ont été soutenus par la performance remarquable des Crosstrek, Outback et WRX STI.

Avec une augmentation de 12 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier, ces résultats marquent le deuxième meilleur mois de la marque au Canada. La performance de SCI se maintient dans la deuxième moitié de 2020 avec la poussée des ventes qui fait suite au confinement sanitaire.

« Nous avons travaillé fort en octobre et avons continué d'offrir à notre clientèle une expérience de première classe », a déclaré Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de SCI. « Avec l'arrivée des modèles 2021, notamment la Crosstrek remaniée, nous proposons des produits dont les Canadiens apprécient la qualité, la sécurité et les performances. »

En signant son meilleur mois à vie, la Crosstrek a fortement contribué à la belle performance d'octobre. Équipé du moteur SUBARU BOXER de 2,5 L nouvellement livrable, ce VUS compact se bonifie et augmente sa popularité auprès des clients. Avec 2 724 unités vendues, la Crosstrek enregistre une hausse de 46,6 p. 100 par rapport au même mois l'an dernier. En outre, les Outback et WRX STI ont aussi signé leur meilleur mois d'octobre. Avec la vente de 1 168 unités, la Outback enregistre un bond de 26,1 p. 100 par rapport à octobre 2019, tandis que la WRX STI, avec 416 unités, marque une croissance de 114,4 p. 100. Succès aussi en octobre pour la BRZ, avec une hausse de 60 p. 100 des ventes par rapport à octobre dernier.

SCI a bénéficié d'un excellent soutient partout au Canada. Les régions de l'Atlantique et du Québec ont connu leur meilleur mois d'octobre, tandis que dans la région de l'Ouest, les ventes ont aussi augmenté par rapport à 2019.





Octobre 2020 6 319 Réel pour le mois 5 641 Année précédente (même mois) 678 Différence 12 % MÀCJ c. MPAD 42 036 2020 AÀCJ 47 689 2019 AÀCJ -5 653 Différence -11,9% AÀCJ vs. MPAD 6 319 T4 2020 5 641 T4 2019 678 Différence 12 % Ventes trimestrielles actuelles c. MPAD

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 94 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

SOURCE Subaru Canada Inc.

Renseignements: Julie Lychak, Directrice RP, 905-568-4959, [email protected] ; Daniel Tomasso, Spécialiste RP, 905-568-4959, [email protected] ; Sébastien Lajoie, Spécialiste RP, Région du Québec, 514-336-0600, [email protected]

Liens connexes

http://www.pr.subaru.ca