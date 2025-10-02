MONTRÉAL, le 2 oct. 2025 /CNW/ - C'est aujourd'hui que Jean Bernier, résident de Shannon, dans la grande région de Québec, a franchi le cap record des 1 700 dons de produits sanguins. Il a fait ce don historique au Centre de dons Héma-Québec de Sainte-Foy, qu'il visite plusieurs dizaines de fois par année.

Record de dons de produits sanguins - Héma-Québec honore le plus grand donneur en Amérique du Nord (Groupe CNW/Héma-Québec)

Ce faisant, M. Bernier a établi un record inégalé : selon les recherches d'Héma-Québec, il devient la première personne de l'histoire - tant au Québec qu'au Canada et en Amérique du Nord - à atteindre un tel sommet de dons altruistes. Grâce à sa générosité et à sa constance, il a contribué à sauver ou améliorer la vie de milliers de personnes ayant eu besoin de sang, de plasma ou de plaquettes.

Ancien professeur au Cégep Limoilou, où il a enseigné pendant MONTRÉAL 35 ans, le septuagénaire a commencé à faire des dons à 18 ans, l'âge à partir duquel on peut commencer à donner des produits sanguins. Son message aux Québécois et Québécoises est aussi simple qu'inspirant : osez un premier don, car comme dans la vie, chaque pas est important.

« Je n'ai jamais envisagé un record, a-t-il déclaré, ni le fait d'atteindre un jour la barre des 1 700 dons; c'est plutôt comme si j'avais fait un premier don 1 700 fois, parce que chaque don a une importance unique pour un receveur du Québec et pour sa famille. Parlez de cette possibilité à vos jeunes qui regorgent de santé. Ils voudront bien partager si on les sensibilise! »

Après son don, M. Bernier a reçu les félicitations de Luc Lévesque, vice-président aux produits sanguins et au lait maternel à Héma-Québec, en plus de la reconnaissance chaleureuse du personnel et des bénévoles d'Héma-Québec présents sur place. Pour souligner cet exploit, M. Bernier sera également honoré ce dimanche 5 octobre lors du match de football du Rouge et Or de l'Université Laval contre les Stingers de l'Université Concordia.

Héma-Québec le remercie du fond du cœur pour son engagement exceptionnel!

À propos d'Héma-Québec

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité. Héma-Québec, c'est plus de 1 900 employés, plus de 200 000 donneurs de sang, plasma, cellules souches, lait maternel et tissus humains, en plus de milliers de bénévoles sur des sites de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement près de 800 000 produits biologiques d'origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.

SOURCE Héma-Québec

Renseignements (photos disponibles sur demande); Josée Larivée, 514 718-9724, hemaquebec.ca