SAINT-TITE-DES-CAPS, QC, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps ont souligné aujourd'hui la reconstruction de l'habitation à loyer modique (HLM) de 13 logements sociaux pour aînés qui avait été détruite par un incendie en septembre 2023 à Saint-Tite-des-Caps. Il s'agit d'un investissement de 3 750 000 $.

Cet événement a eu lieu en présence de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre des Finances, Mme Kariane Bourassa, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, du maire de Saint-Tite-des-Caps, M. Sébastien Sylvain, et de la présidente de l'Office municipal d'habitation de la Côte-de-Beaupré, Mme Guylaine Lefrançois.

Les gouvernements du Québec et du Canada accordent 3,7 M$ pour cette reconstruction, par l'entremise de l'entente de logement social Canada-Québec de 1971, et la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps y a injecté 5 000 $. Les travaux ont débuté cet automne et devraient être terminés à l'été 2026. Situé à proximité de tous les services, le nouvel immeuble sera muni d'une salle communautaire.

« La perte d'un logement est un choc qui ébranle profondément la vie des personnes qui le subissent. Avec cette reconstruction, nous rétablissons non seulement un lieu de résidence, mais aussi un environnement sécurisant où les aînés pourront retrouver stabilité, soutien et sérénité. Ce projet reflète notre engagement à offrir à chacune et chacun des milieux de vie humains, bienveillants et adaptés à leurs besoins. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Grâce aux ententes en matière de logement social conclues entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, la collectivité a pu reconstruire ces 13 logements pour aînés et rétablir un milieu de vie sécuritaire et stable. La réussite de cette reconstruction témoigne d'un engagement commun à soutenir les résidents, à renforcer le bien-être de la communauté et à permettre aux aînés de retrouver un endroit où ils se sentent en sécurité et bien accompagnés. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« La reconstruction de ces logements représente bien plus qu'un toit : c'est un milieu de vie sécuritaire et accueillant où nos aînés pourront continuer de s'épanouir au sein de leur communauté. Ce projet témoigne de notre engagement à soutenir les personnes les plus vulnérables et à leur offrir des environnements qui favorisent le bien-être et la dignité. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Cette réalisation démontre notre engagement envers la qualité de vie des citoyens de la Capitale-Nationale. En soutenant la reconstruction de ces logements, nous contribuons à renforcer le tissu social et à répondre à des besoins essentiels en habitation. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La reconstruction du HLM de Saint-Tite-des-Caps était une nécessité pour la communauté et pour les locataires qui se sont retrouvés à la rue après un incendie. Ils pourront dorénavant réintégrer leur logement et profiter d'un milieu sécuritaire et abordable. Merci à tous nos partenaires d'avoir participé à cette reconstruction essentielle pour nos personnes aînées de la Côte-de-Beaupré. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre des Finances

« Pour la Municipalité, cette reconstruction était la priorité ultime, à la suite des tragiques évènements survenus. Car investir dans la construction de nos HLM, ce n'est pas seulement bâtir des murs. C'est restaurer la dignité et offrir un avenir durable à chaque citoyen de notre municipalité. »

Sébastien Sylvain, maire de Saint-Tite-des-Caps

« Cette levée de terre est bien plus qu'un geste symbolique, elle représente un nouveau départ pour notre communauté après l'épreuve vécue. Elle témoigne de notre engagement à offrir des milieux de vie dignes et porteurs d'avenir. »

Guylaine Lefrançois, présidente de l'Office municipal d'habitation de la Côte-de-Beaupré

Le nouvel immeuble sera géré par l'Office municipal d'habitation de la Côte-de-Beaupré qui a déjà sous sa responsabilité un total de 226 logements sociaux.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création et au maintien de l'offre locative. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. En facilitant la collaboration entre tous les ordres de gouvernement et les secteurs privé et sans but lucratif, la SCHL contribue à améliorer l'abordabilité, l'équité et la compatibilité climatique du logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à rendre le logement plus abordable.

