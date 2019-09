Reconnaissance du généreux soutien de Nautilus Plus envers la Chaire en prévention et traitement du cancer de l'UQAM

MONTRÉAL, le 18 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'UQAM et sa Fondation soulignent aujourd'hui la générosité et la fidélité de Nautilus Plus, partenaire principal de la Chaire en prévention et traitement du cancer de l'UQAM depuis déjà 12 ans. Grâce à son défi 30 minutes à fond pour le Fonds, Nautilus Plus a remis près de 2,5 millions de dollars au Fonds Richard Béliveau de la Chaire en prévention et traitement du cancer depuis 2008, dont plus de 1 million de dollars dans le cadre de la campagne majeure de financement 100 millions d'idées de la Fondation de l'UQAM. Grâce à cette contribution exceptionnelle, la Chaire est en mesure de poursuivre ses travaux pour mieux comprendre les effets anticancéreux des aliments afin de prévenir et d'enrayer le développement de la maladie.

« Nautilus Plus a donné un véritable élan à la Chaire et a permis à l'UQAM de se tailler une place de choix dans le domaine de la recherche sur le cancer, a déclaré le doyen de la Faculté des sciences, Normand Séguin. En plus d'avoir un impact scientifique important sur la formation des chercheurs de demain, la Chaire contribue au rayonnement de l'UQAM dans un secteur appelé à connaître un essor fulgurant. »

Martin Légaré, président-directeur général de Nautilus Plus s'est joint à Richard Béliveau, directeur scientifique de la Chaire, Borhane Annabi, titulaire de la Chaire, Pierre Bélanger, directeur général de la Fondation de l'UQAM, et Normand Séguin pour lancer officiellement la période d'inscription à la 12e édition du défi 30 minutes à fond pour le Fonds, qui aura lieu les 3 et 4 novembre prochains dans les succursales Nautilus Plus à travers le Québec. Lors du défi, 6000 participants seront invités à récolter des dons et à brûler un maximum de calories en 30 minutes, afin d'atteindre l'objectif financier de 225 000 $.

Partenaires pour la santé

Les recherches ont démontré que les habitudes de vie et l'alimentation sont responsables de plus de 70 % des décès par cancer chaque année. « C'est ce qui renforce notre partenariat avec Nautilus Plus, dont la mission est de promouvoir de saines habitudes de vie », a expliqué le professeur Annabi.

L'exercice et l'alimentation étant au cœur de la lutte à l'obésité, il est impératif d'amorcer les changements essentiels au quotidien. Grâce à l'appui de Nautilus Plus, la Chaire a identifié et caractérisé d'un point de vue moléculaire et cellulaire les processus impliqués, entre autres, dans les phénomènes proinflammatoires communs souvent liés au développement tumoral et à l'obésité causée par la sédentarité et par le manque d'activité physique. « Nous comprenons maintenant beaucoup mieux les multiples activités biologiques des composés phytochimiques présents dans les aliments que nous consommons quotidiennement, comme l'huile d'olive, les petits fruits et le thé vert, et sommes à même de conclure comment ils peuvent prévenir l'incidence de certaines maladies chroniques », a mentionné Richard Béliveau.

« Par cette collaboration unique, Nautilus Plus est heureuse de contribuer concrètement au financement de la recherche pour prévenir et traiter le cancer. Grâce à ses kinésiologues et à ses nutritionnistes, notre entreprise québécoise est fière de mettre au service de la population son expertise pour accompagner professionnellement les changements de comportements vers l'adoption de saines habitudes de vie en mettant en pratique, de façon durable, les enseignements reçus suite aux résultats de recherches menées par les équipes de Borhane Annabi et Richard Béliveau », a affirmé Martin Légaré, président-directeur général de Nautilus Plus.

Améliorer les traitements

Grâce à l'appui de Nautilus Plus, plusieurs projets de recherche ont été menés par la Chaire. Son équipe d'une trentaine de chercheurs a travaillé au développement crucial de plateformes thérapeutiques ciblant les cancers du sein, des ovaires, et du cerveau, en mettant en place des stratégies innovantes et ciblées de transport de médicaments. Un médicament permettant d'améliorer le traitement des cancers cérébraux est présentement en phase d'essais cliniques. « Ces approches sont vraiment uniques, car elles visent à créer de nouvelles molécules anticancer qui contourneront les mécanismes de résistance associés aux agents anticancéreux. Ces nouveaux médicaments auront un rayon d'action plus ciblé, réduisant ainsi les effets secondaires. Ces nouvelles approches sont d'une importance capitale dans une lutte plus personnalisée des cancers », a expliqué le titulaire de la Chaire Borhane Annabi.

L'événement de reconnaissance était suivi d'une table ronde de Richard Béliveau et Borhane Annabi, animée par Karine Larose, diplômée de la maîtrise en kinanthropologie et directrice du marketing et des communications chez Nautilus Plus. Cette conférence a permis de rappeler les nombreux défis sociaux en santé et l'importance du partenariat entre Nautilus et la Chaire en prévention et traitement du cancer de l'UQAM pour le progrès scientifique.

À propos du défi 30 minutes à fond pour le Fonds

Depuis sa première édition, le défi 30 minutes à fond pour le Fonds a mobilisé plus de 60 000 personnes partout au Québec et contribué aux recherches de la Chaire en prévention et traitement du cancer. Pour s'inscrire à la 12e édition, cliquez ici.

À propos de Nautilus Plus

Nautilus Plus est dédiée à l'amélioration de la santé de la population québécoise. Elle offre à ses membres des conditions optimales pour améliorer leur état de santé et leur qualité de vie par la pratique du conditionnement physique et une saine alimentation. Cet engagement se traduit dans la recherche de partenaires, eux-mêmes engagés dans une approche de santé globale.

À propos de la Chaire en prévention et traitement du cancer de l'UQAM

Créée en 2004, la Chaire en prévention et traitement du cancer développe de nouvelles approches préventives et des moyens de sensibilisation aux modes de vie plus sains. En documentant les mécanismes d'action anticancéreux ciblés par les composés présents dans l'alimentation humaine, elle propose des scénarios pour réduire l'incidence et le développement des cancers dans la population. Son laboratoire s'orientera dans les prochaines années, entre autres, dans les recherches sur les cancers cérébraux (glioblastome), gynécologiques (sein et ovaire) et colorectaux (côlon).

À propos du Fonds Richard Béliveau

Créé grâce à l'initiative de Nautilus Plus, le Fonds Richard Béliveau pour la Chaire en prévention et traitement du cancer de l'UQAM a pour objectif de soutenir financièrement la mission de la Chaire qui, grâce au fonds, est en mesure de poursuivre ses recherches pour identifier des composés possédant des propriétés préventives et thérapeutiques dans l'alimentation humaine, composés pouvant être utilisés pour réduire l'incidence et le développement des cancers dans la population.

À propos de la campagne majeure de financement 100 millions d'idées

En lançant la plus grande campagne de financement de leur histoire, l'UQAM et sa Fondation se sont donné l'objectif de recueillir 100 millions de dollars. Cette campagne, dont le but est d'aider l'UQAM à concrétiser ses ambitieux projets, vise à donner à ses enseignants, ses étudiants et ses chercheurs les moyens d'explorer et de réaliser leurs initiatives pour propulser l'Université vers le XXIe siècle.

twitter.com/RoseAlineLeBlan

SOURCE Université du Québec à Montréal

Renseignements: Rose-Aline LeBlanc, conseillère en relations de presse, Division des relations avec la presse et événements spéciaux, Service des communications, Tél. : 514 987-3000, poste 2248, leblanc.rose-aline@uqam.ca

Related Links

www.uqam.ca