Reconnaissance des formations : la Chambre de la sécurité financière lance une nouvelle plateforme pour soutenir les partenaires de formation de l'industrie

Les courtiers, cabinets et fournisseurs de formation peuvent dorénavant présenter une demande conjointe à la CSF et à l'Institut de planification financière

MONTRÉAL, le 7 mai 2025 /CNW/ - La Chambre de la sécurité financière (la « Chambre » ou la CSF) simplifie et modernise son processus de reconnaissance des formations. Lancé récemment, l'Espace partenaire de formation permet aux fournisseurs de formations de transmettre leurs demandes de reconnaissance en ligne.

Plus d'une cinquantaine de consultations et d'ateliers ont eu lieu avec des responsables du développement professionnel, des courtiers et des cabinets. Cette collaboration étroite avec l'industrie a permis d'enrichir la plateforme, aujourd'hui devenue un service en ligne complètement intégré, plus efficace, qui facilite la gestion des formateurs et répond concrètement aux besoins de l'industrie. En parallèle, la CSF a renforcé, avec l'accord de l'Autorité des marchés financiers, la rigueur de ses processus de reconnaissance des formations, toujours dans une perspective de protection des consommateurs.

« La création de l'Espace partenaire de formation est un projet d'envergure que nous avons développé en collaboration avec des acteurs clés de l'industrie pour répondre aux besoins et rendre les processus de la Chambre plus simples et fluides », a souligné Marie Elaine Farley, présidente et cheffe de la direction de la CSF. « Les gains d'efficacité significatifs générés par la plateforme permettront à nos spécialistes de se concentrer davantage sur les services à valeur ajoutée pour l'industrie. »

Partenariat entre la CSF et l'Institut de planification financière au bénéfice de l'industrie

La Chambre et l'Institut de planification financière (l'Institut) ont également mis en place un pont technologique au bénéfice de l'industrie ainsi que des planificateurs financiers qui sont membres de la CSF. Ce nouveau canal permet à l'industrie de soumettre une demande de reconnaissance conjointement à la CSF et à l'Institut, directement via l'Espace partenaire de formation. L'inverse est aussi vrai, puisqu'il sera possible de faire une demande d'accréditation auprès des deux organismes à partir du formulaire électronique de l'Institut. Ainsi, une seule démarche permet désormais de répondre aux critères complémentaires requis par les deux organisations.

Cette synergie entre la CSF et l'Institut représente un gain d'efficacité majeur pour tous les fournisseurs qui offrent des activités de formation aux professionnels qui exercent dans plus d'un domaine d'activités encadré par la Chambre, incluant la planification financière. Elle illustre également l'importance d'appliquer des standards de qualité comparables d'une discipline à l'autre et d'assurer une expérience cohérente pour les partenaires. L'approche multidisciplinaire de la CSF contribue ainsi à maintenir des critères rigoureux pour l'encadrement de la formation continue dans ses domaines de compétence, tout en favorisant la complémentarité avec les exigences de formation continue en planification financière. Cette vision intégrée soutient le développement professionnel harmonisé des conseillers et renforce la protection du public.

Une plateforme conçue pour évoluer avec les besoins du secteur

L'Espace partenaire procure aux fournisseurs une vue d'ensemble de leurs demandes de reconnaissance et permet un suivi à toutes les étapes du processus : de la soumission initiale à la reconnaissance finale. Les informations et documents fournis demeurent au dossier, ce qui simplifie considérablement les demandes de renouvèlement.

Cette première version de la plateforme jette aussi les bases pour l'ajout futur d'outils analytiques avancés, qui aideront les fournisseurs à mieux ajuster leur offre et à répondre plus rapidement aux besoins du marché.

Rendez-vous sur le site de la Chambre pour faire une demande d'accès à l'Espace partenaire : Connexion Espace partenaire de formation | CSF.

À propos de la Chambre de la sécurité financière

La Chambre de la sécurité financière (CSF) est un organisme d'autoréglementation voué à la protection du public. Elle s'acquitte de sa mission en veillant à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 34 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurances et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

SOURCE Chambre de la sécurité financière

Renseignements : Geneviève Fontaine, [email protected], 514 434-2347