Certification Parité argent décernée par La Gouvernance au Féminin

Figure dans l'indice Bloomberg de l'égalité des genres 2021 pour la troisième année consécutive

MONTRÉAL, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) - CAE s'est vu décerner la certification de niveau argent par La Gouvernance au Féminin pour ses efforts en matière de promotion de la parité des genres au travail. L'entreprise figure également dans l'indice Bloomberg de l'égalité des genres pour la troisième année consécutive.

CAE a reçu sa certification lors du Gala annuel de reconnaissance 2021 de La Gouvernance au Féminin qui a eu lieu aujourd'hui et qui mettait en vedette, à titre de coprésidents honoraires, Marc Parent, président et chef de la direction de CAE, et Maria Della Posta, présidente de Pratt & Whitney Canada.

« La diversité et l'inclusion font partie de nos valeurs et constituent une priorité stratégique pour CAE », a déclaré Marc Parent. « Nous nous engageons à faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes sur les lieux de travail et à encourager d'autres chefs d'entreprise à prendre un engagement similaire. Au cours des dernières années, CAE a fait des progrès pour attirer, développer et retenir les talents féminins et pour promouvoir la parité au sein de notre organisation. Nous avons lancé une formation sur les préjugés inconscients pour tous les employés ainsi qu'une série de programmes internes visant à préparer et à inspirer les femmes pour qu'elles prennent en main leur carrière au sein de l'entreprise. En plus de notre Réseau des femmes professionnelles, nous avons lancé un autre groupe de ressources pour les employés (GRE), voté par les employés et axé sur les femmes dans l'aviation et la technologie. À l'externe, notre programme de bourses Femmes pilotes aux commandes de CAE encourage davantage de femmes à devenir pilotes professionnelles. »

La certification Parité de La Gouvernance au Féminin permet de récompenser les entreprises qui ont réussi à s'engager en faveur de la parité hommes-femmes en milieu de travail, en intégrant cette notion à l'écosystème de l'organisation et en mettant en place des mécanismes pour atteindre cet engagement et le maintenir au fil des ans. CAE avait obtenu la certification de niveau bronze en septembre 2019.

Cette récompense fait suite à la reconnaissance dont CAE a bénéficié plus tôt cette année en tant que l'une des 380 entreprises du monde entier sélectionnées pour figurer dans l'indice Bloomberg de l'égalité des genres (GEI) 2021. Cet indice suit les performances des entreprises publiques qui se sont engagées à révéler leurs efforts pour soutenir l'égalité des genres par le biais de l'élaboration de politiques, de la représentation et de la transparence.

CAE est signataire des Principes d'autonomisation des femmes des Nations unies dans le cadre de son engagement permanent à promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes sur le lieu de travail.

À propos de CAE

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous continuons à réinventer l'expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d'activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec quelque 10 000 employés répartis dans 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com

Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc

Facebook : www.facebook.com/cae.inc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae

SOURCE CAE INC.

Renseignements: Personnes-ressources à CAE : Médias : Hélène V. Gagnon, vice-présidente principale, Affaires publiques, Communications mondiales et Responsabilité sociale de l'entreprise, 1+514-340-5536, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Andrew Arnovitz, vice-président principal, Stratégie et Relations avec les investisseurs, +1-514-734-5760, [email protected]

Liens connexes

http://www.cae.com/