Reconnaissance d'un projet innovant dans la région Mauricie-Centre-du-Québec : l'Ordre des ingénieurs du Québec récompense Solutions Ambra

MONTRÉAL, le 12 avril 2022 /CNW Telbec/ - L'entreprise Solutions Ambra inc. se voit attribuer cette année le prix Reconnaissance d'un projet innovant régional pour la région Mauricie-Centre-du-Québec, l'un des prix décernés chaque année par l'Ordre des ingénieurs du Québec.

Cette distinction est remise à l'entreprise Solutions Ambra de Trois-Rivières pour son utilisation de la technologie LTE mise au service de l'industrie minière et du soutien à la pénurie de main-d'œuvre. Élaborée par M. Éric L'Heureux, ing., président et ingénieur de projets, la solution permet désormais aux compagnies minières de prendre le virage 4.0. De l'automatisation de ses procédés à une meilleure sécurité des travailleurs, la performance du secteur minier se voit nettement optimisée et constitue l'atout majeur de ce projet.

« Chaque distinction vient honorer des hommes et des femmes dont les projets en ingénierie se sont brillamment distingués. Elle encourage le rayonnement d'entreprises québécoises qui innovent, persévèrent et font preuve d'audace », a commenté la présidente de l'Ordre, Kathy Baig, ing., MBA, ASC, DHC.

Les projets innovants honorés par l'Ordre doivent être conçus depuis moins de quatre ans et contribuer à améliorer la qualité de vie des populations. Les ingénieurs et ingénieures responsables doivent avoir mené leur projet en fonction des valeurs de la profession : la compétence, le sens de l'éthique, la responsabilité et l'engagement social.

La profession se renouvelle : près 250 nouveaux ingénieurs et ingénieures dans la région Mauricie-Centre-du-Québec

Ce sont 248 professionnelles et professionnels du génie de la région Mauricie-Centre-du-Québec qui viennent enrichir les rangs des membres de l'Ordre grâce à l'obtention de leur permis d'ingénieur de plein titre au cours des 12 derniers mois, au terme du programme d'accès à la profession qui prépare les futurs ingénieurs et ingénieures à exercer leur profession avec rigueur et compétence. L'Ordre félicite chaleureusement ces nouveaux ingénieurs et ingénieures qui peuvent dorénavant travailler en pleine autonomie. La profession compte actuellement plus de 2 800 membres dans la région Mauricie-Centre-du-Québec.

À venir : Soirée de l'excellence en génie

Le 18 mai prochain se tiendra la Soirée de l'excellence en génie, sous la thématique Porté par sa relève, le génie québécois nous dessine de nouveaux horizons ! Ce rendez-vous annuel est l'occasion de célébrer le génie québécois et de valoriser le travail exemplaire des ingénieurs et ingénieures qui se sont distingués par leurs réalisations. Au cours de cette soirée, douze prix seront remis, dont le prix Honoris Genius - Projet innovant régional.

À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec

L'Ordre des ingénieurs du Québec a eu 100 ans en 2020. Il regroupe quelque 65 000 professionnels et professionnelles du génie de toutes les disciplines, à l'exception du génie forestier. Il a pour mission d'encadrer l'exercice de l'ingénierie et de soutenir le développement de la profession afin d'assurer la protection du public. Pour plus d'information, consultez le site oiq.qc.ca.

Pour connaître rapidement les nouvelles concernant l'Ordre, joignez-vous à ses communautés virtuelles :

SOURCE Ordre des ingénieurs du Québec

Renseignements: Patrick Leblanc, Conseiller sénior en affaires publiques, Ordre des ingénieurs du Québec, Tél. : 514 441-3697 (cell.)