Reconnaissance d'un projet innovant dans la région de Québec-Chaudière-Appalaches : l'Ordre des ingénieurs du Québec récompense le Groupe Optel

MONTRÉAL, le 12 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le Groupe Optel remporte cette année le prix Reconnaissance du projet innovant régional pour la région de Québec-Chaudière-Appalaches, l'un des prix décernés chaque année par l'Ordre des ingénieurs du Québec.

Cette distinction est remise au Groupe Optel pour sa solution novatrice en matière de suivi de l'empreinte carbone dynamique d'un produit, et dont la réussite est à mettre au crédit de M. Florent Bouguin, ing., chef de la direction technologique. Le projet de plateforme de chaîne d'approvisionnement intelligente d'Optel collecte des données tout au long du cycle de vie d'un produit. Le système mis au point apporte visibilité et transparence sur l'impact environnemental des chaînes d'approvisionnement. Véritable accélérateur de transformation vers la carboneutralité, cette solution permet au Québec de se placer parmi les chefs de file mondiaux des systèmes de traçabilité.

« Chaque distinction vient honorer des hommes et des femmes dont les projets en ingénierie se sont brillamment distingués. Elle encourage le rayonnement d'entreprises québécoises qui innovent, persévèrent et font preuve d'audace », a commenté la présidente de l'Ordre, Kathy Baig, ing., MBA, ASC, DHC.

Les projets innovants honorés par l'Ordre doivent être conçus depuis moins de quatre ans et contribuer à améliorer la qualité de vie des populations. Les ingénieurs et ingénieures responsables doivent avoir mené leur projet en fonction des valeurs de la profession : la compétence, le sens de l'éthique, la responsabilité et l'engagement social.

À venir : Soirée de l'excellence en génie

Le 18 mai prochain se tiendra la Soirée de l'excellence en génie, sous la thématique Porté par sa relève, le génie québécois nous dessine de nouveaux horizons ! Ce rendez-vous annuel est l'occasion de célébrer le génie québécois et de valoriser le travail exemplaire des ingénieurs et ingénieures qui se sont distingués par leurs réalisations. Au cours de cette soirée, douze prix seront remis, dont le prix Honoris Genius - Projet innovant régional.

À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec

L'Ordre des ingénieurs du Québec a eu 100 ans en 2020. Il regroupe quelque 65 000 professionnels et professionnelles du génie de toutes les disciplines, à l'exception du génie forestier. Il a pour mission d'encadrer l'exercice du génie et de soutenir le développement de la profession afin d'assurer la protection du public. Pour plus d'information, consultez le site oiq.qc.ca.

Pour connaître rapidement les nouvelles concernant l'Ordre, joignez-vous à ses communautés virtuelles :

1801, avenue McGill College

6e étage Montréal (Québec)

H3A 2N4

SOURCE Ordre des ingénieurs du Québec

Renseignements: Patrick Leblanc, Conseiller sénior en affaires publiques, Ordre des ingénieurs du Québec, Tél. : 514 441-3697 (cell.)