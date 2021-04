Reconnaissance d'un projet innovant dans la région Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : l'Ordre des ingénieurs du Québec honore Stantec Experts-Conseils ltée

MONTRÉAL, le 7 avril 2021 /CNW Telbec/ - C'est la firme de génie Stantec Experts-Conseils ltée qui remporte cette année le prix Reconnaissance d'un projet innovant régional décerné par l'Ordre des ingénieurs du Québec pour la région Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Cette distinction est remise à Stantec Experts-Conseils ltée pour le projet du complexe sportif Desjardins de Rimouski. Réussite technologique et écoénergétique, le complexe dispose d'un système de captation à la fine pointe qui permettra de diffuser des compétitions sportives, en plus d'offrir un espace sûr et respectueux de l'environnement à la population de la région.

« Des ingénieurs innovent dans toutes les régions du Québec ! En valorisant l'excellence professionnelle, nous voulons mieux faire connaître l'apport concret d'une profession qui demeure encore trop souvent méconnue », a commenté la présidente de l'Ordre, Kathy Baig, ing., MBA, ASC, DHC.

Cette distinction est remise cette année dans dix régions. Stantec Experts-Conseils ltée et les neuf autres lauréats sont en lice pour le prix Honoris Genius - projet innovant régional, qui sera remis le 20 mai prochain au cours de la Soirée de l'excellence en génie de l'Ordre des ingénieurs du Québec.

Les projets innovants honorés par l'Ordre doivent être conçus depuis moins de quatre ans et contribuer à améliorer la qualité de vie des êtres humains. Les ingénieurs responsables doivent avoir mené leur projet en fonction des valeurs de la profession : la compétence, le sens de l'éthique, la responsabilité et l'engagement social.

La profession se renouvelle : plus de 50 nouveaux ingénieurs dans la région

L'Ordre en profite par ailleurs pour souligner que 56 professionnels du génie de la région Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ont obtenu leur permis d'ingénieur de plein titre au cours des 12 derniers mois, au terme du programme d'accès à la profession qui prépare les futurs ingénieurs à exercer leur profession avec rigueur et compétence. L'Ordre félicite chaleureusement ces nouveaux ingénieurs qui peuvent maintenant travailler en pleine autonomie. La profession compte actuellement plus de 1 000 membres dans la région Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Le 26 avril prochain, l'Ordre publiera une étude socioéconomique documentant sur des bases solides la rareté de la main-d'œuvre en génie. Intitulé Profil de l'ingénieur d'aujourd'hui et de demain, le document présentera de nombreuses données régionales sur la profession, entre autres sur l'adéquation entre l'offre et la demande dans les principaux domaines de pratique à l'horizon 2030.

À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec

L'Ordre des ingénieurs du Québec a eu 100 ans en 2020. Il regroupe quelque 65 000 professionnels du génie de toutes les disciplines, à l'exception du génie forestier. Il a pour mission d'encadrer la pratique de l'ingénieur et de soutenir le développement de la profession afin d'assurer la protection du public. Pour plus d'information, consultez le site oiq.qc.ca.

