Reconfinement : le manufacturier est un service essentiel

MONTRÉAL, le 6 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) prend note des nouvelles mesures annoncées aujourd'hui par le gouvernement du Québec afin de lutter contre la COVID-19. L'Association réitère toute l'importance que les entreprises manufacturières accordent à la santé et à la sécurité de leurs travailleurs.

« Le pire scénario pour les manufacturiers était de fermer complètement certains sous-secteurs, ce qui a été évité aujourd'hui. Les manufacturiers sont conscients de la situation actuelle de la pandémie au Québec et souhaitent tout mettre en œuvre pour protéger la santé de leurs travailleurs et de la population », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

Un secteur essentiel

MEQ salue le fait que le gouvernement du Québec reconnaisse l'importance du secteur manufacturier dans la relance économique du Québec et considère son impact majeur sur le développement économique régional.

« Comme le disait le premier ministre du Québec en décembre dernier et qu'il a réitéré aujourd'hui, il n'y a à peu près pas d'endroits dans le monde où le manufacturier est fermé. Nos entreprises manufacturières font face à une compétition féroce à l'international, notamment aux États-Unis, où leurs concurrents, eux, continuent d'opérer. En leur permettant de réaliser leurs engagements actuels, le gouvernement tient compte du fait que les besoins en biens et produits sont difficiles à mettre sur pause et qu'il faut préserver la compétitivité du secteur manufacturier québécois », souligne Véronique Proulx.

Mettre en place des mesures ciblées

MEQ croit qu'il faut maintenant prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que les manufacturiers se retrouvent à chaque deux semaines devant l'éventualité d'un confinement.

« Il nous faut obtenir des données précises sur le nombre d'éclosions dans les différents sous-secteurs du manufacturier. De cette manière, il sera possible de cibler les sous-secteurs qui doivent être davantage accompagnés, et ce, de concert avec la CNESST. Nous offrons toute notre collaboration au gouvernement du Québec en ce sens », conclut Mme Proulx.

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie près de 450 000 de personnes et représente 14 % du PIB ainsi que 89 % des exportations. En forte croissance, il a généré des ventes globales de près de 170 milliards de dollars en 2019.

