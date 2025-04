Reconduction du programme Explore Québec sur la route jusqu'en 2027 pour encourager le tourisme au Québec

QUÉBEC, le 9 avril 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, est heureuse d'annoncer la prolongation du programme Explore Québec sur la route jusqu'au 30 juin 2027.

Rappelons qu'Explore Québec sur la route propose des forfaits attrayants et à tarif réduit, sans transport aérien, à destination des régions du Québec. Le rabais consenti sur les forfaits offerts au grand public et aux clientèles scolaires est de 25 % du prix de vente courant. Grâce à la prolongation de ce programme, davantage de Québécois pourront bénéficier de ces forfaits tout en continuant à soutenir les entreprises touristiques en dehors de la saison estivale.

Dans un contexte marqué par une tension tarifaire, de plus en plus de Québécois choisissent de voyager localement. Le programme Explore Québec sur la route s'inscrit ainsi comme un levier stratégique pour encourager ces choix tout en appuyant directement notre économie. Par ailleurs, il représente un outil précieux pour la planification de séjours éducatifs dans le réseau scolaire, permettant aux élèves de vivre des expériences culturelles et pédagogiques enrichissantes à moindre coût, et ce, partout au Québec.

Ce programme a été lancé en juin 2020 dans le cadre du Plan de relance touristique. Grâce au succès rencontré, il a été bonifié à deux reprises, pour atteindre une enveloppe totale de 17 millions de dollars.

« Dans le contexte économique actuel, où plusieurs revoient leurs projets de voyage à l'étranger, le programme Explore Québec sur la route prend tout son sens. Il permet à nos citoyens de découvrir la richesse de nos régions à prix abordable, tout en générant des retombées concrètes pour nos entreprises touristiques. Que ce soit pour des vacances en famille, une escapade entre amis ou des sorties éducatives, ce programme rend le tourisme local plus accessible, plus attrayant et plus ancré dans les habitudes de la population québécoise. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les agences du Québec sont fières de pouvoir continuer d'offrir à la population une grande diversité de forfaits à prix avantageux partout au Québec, tout en soutenant la croissance du tourisme hivernal et en prolongeant les retombées touristiques pour nos entreprises. Voyages agrotouristiques, culturels, de ressourcement, de cyclotourisme, de ski ou de golf, en groupe ou en famille et personnalisables, ces forfaits favorisent aussi la découverte des régions plus éloignées et pourront accentuer le développement des sorties scolaires et éducatives à la grandeur du Québec. »

Marilyn Désy, directrice générale des Agences réceptives et forfaitistes du Québec

Le programme Explore Québec sur la route poursuit les objectifs suivants : Appuyer les entreprises touristiques et maximiser les retombées économiques dans les régions du Québec. Inciter l'ensemble de la population québécoise à voyager au Québec et à devenir ambassadrice de la destination. Soutenir le développement d'un tourisme responsable et durable au Québec. Contribuer à prolonger la saison touristique dans les régions du Québec. Favoriser l'accès à des voyages scolaires dans les régions du Québec.

Depuis juin 2020, ce programme a généré près de 46 millions de dollars en dépenses touristiques. On recense plus de 197 000 entrées dans des attraits et environ 203 000 nuitées dans les hébergements touristiques du Québec. À la suite de son lancement, plus de 83 000 forfaits ont été vendus par les agences de voyages, voyagistes et agences réceptives.

