Reconduction du Programme d'aide aux organismes communautaires (PAOC) pour trois ans

QUÉBEC, le 9 juill. 2026 /CNW/ - La ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin-Roy, annonce la reconduction du Programme d'aide aux organismes communautaires (PAOC) jusqu'au 31 mars 2029.

Rappelons que le PAOC vise à aider financièrement les organismes communautaires du secteur de l'habitation qui contribuent à la réalisation de la mission de la Société d'habitation du Québec (SHQ) en répondant aux besoins en habitation des citoyens du Québec par une approche intégrée et durable. Celui-ci comprend deux volets, dont l'un vise à soutenir la mission globale des organismes, et l'autre à soutenir les projets visant à accroître les services à la population ainsi qu'à améliorer la qualité de vie des locataires et leurs conditions de logement.

Le budget annuel récurrent de ce programme était d'un peu plus de 1,5 M$ depuis sa création en 1996, jusqu'au début des années 2020. Il a été substantiellement rehaussé à 30 M$ sur cinq ans à la suite du Plan budgétaire du Québec de mars 2019. Puis, par l'entremise du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire (PAGAC) 2022-2027 : engagés pour nos collectivités, qui vise à assurer une plus grande reconnaissance et un meilleur soutien de l'action communautaire, le budget du PAOC a été à nouveau bonifié de 44,5 M$ sur 5 ans.

Principales modifications apportées au PAOC

En plus d'être renouvelé, le programme a fait l'objet de modifications, y compris les suivantes :

Le volet 1 a été renommé Soutien aux organismes du secteur de l'habitation et scindé en deux sous-volets : 1.1 - Soutien à la mission globale des organismes d'action communautaire autonome 1.2 - Soutien aux partenaires du secteur communautaire



Pour permettre une harmonisation avec le PAGAC, la modification permet également aux organismes qui, en plus de leurs activités de promotion et de défense collective des droits en matière de logement, mènent des actions d'information, de sensibilisation et d'éducation populaire auprès de la population, de présenter une demande au titre de ce volet.

L'ouverture des demandes pour le volet 1 se fera au cours des prochaines semaines.

Le volet 2, consacré au soutien de projets, octroie désormais un montant pouvant aller jusqu'à 150 000 $ par projet, comparativement à 80 000 $ auparavant. De plus, le délai maximal pour la réalisation des projets passe de 12 à 24 mois, offrant ainsi de meilleures conditions pour la réalisation de projets structurants.

Rappelons qu'un appel de projets est réalisé annuellement dans le cadre de ce volet. Il sera d'ailleurs lancé au cours des prochaines semaines.

Le nouveau cadre normatif du PAOC est publié sur Québec.ca.

Citations

« Les organismes communautaires jouent un rôle central en habitation. Chaque jour, ils accompagnent des ménages, défendent leurs droits et améliorent leurs conditions de vie. Le Programme d'aide aux organismes communautaires (PAOC) vise à reconnaître et à soutenir leur travail, dont bénéficient des milliers de ménages québécois et l'ensemble de l'écosystème de l'habitation. »

Mme Karine Boivin-Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Les organismes communautaires en habitation sont des acteurs essentiels de nos collectivités. Ils accompagnent les personnes les plus vulnérables, défendent leurs droits et contribuent à bâtir des milieux de vie plus inclusifs et solidaires. En reconduisant le PAOC et en l'harmonisant au Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire, notre gouvernement réaffirme sa volonté de reconnaître pleinement leur mission et de leur donner les moyens d'agir durablement dans l'intérêt des Québécoises et des Québécois. »

Mme Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]