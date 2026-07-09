/R E P R I S E --INVITATION AUX MÉDIAS : VIOLENCE CONJUGALE : ANNONCE DE PLUSIEURS PROJETS DE MAISONS D'HÉBERGEMENT CONCRÉTISÉS OU EN VOIE DE L'ÊTRE/

MONTRÉAL, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, l'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape et le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'avancement de plusieurs projets de ressources d'hébergement pour femmes victimes de violence et leurs enfants.

L'activité se déroulera le 9 juillet en présence de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, de la secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme) et députée d'Hochelaga--Rosemont-Est, Mme Marie-Gabrielle Ménard, de la coordonnatrice d'habitation de l'Alliance MH2, Mme Mélanie Miranda, et de la coresponsable des dossiers politique au regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, Mme Louise Riendeau ainsi que plusieurs représentantes des ressources concernées.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 9 juillet, midi.

DATE : 9 juillet 2026 HEURE : 13 h 30 ENDROIT : Montréal L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]