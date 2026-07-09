LE GOUVERNEMENT FRECHETTE INVESTIT 18,8 M$ DANS LA CONSTRUCTION DE 52 LOGEMENTS ABORDABLES À ROUYN-NORANDA

ROUYN-NORANDA, QC, le 9 juill. 2026 /CNW/ - De passage en Abitibi-Témiscamingue, la première ministre du Québec, Christine Fréchette, et le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Daniel Bernard, ont réaffirmé l'engagement du gouvernement Fréchette à répondre concrètement aux besoins des Québécois en annonçant un investissement majeur pour accroître l'offre de logements à Rouyn-Noranda.

Grâce à un investissement de 18,8 millions de dollars accordé par le gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec, l'organisme Initiative logement pour tous Rouyn-Noranda réalisera un projet de 52 logements abordables destinés à des familles et à des personnes seules. Cette annonce témoigne de la volonté du gouvernement Fréchette d'agir rapidement pour soutenir le développement des régions.

L'investissement s'inscrit dans un plan d'action ambitieux doté d'une enveloppe de 90,4 millions de dollars sur cinq ans afin d'accompagner les citoyens touchés par les relocalisations dans la zone tampon de la Fonderie Horne. En mettant en œuvre des solutions concrètes, le gouvernement poursuit son objectif d'offrir des milieux de vie sécuritaires tout en préservant la vitalité de Rouyn-Noranda.

Cette nouvelle annonce s'ajoute aux gestes déjà posés par le gouvernement. En mars dernier, une aide financière de 8,6 millions de dollars avait été accordée au même organisme pour permettre la construction de 32 logements destinés aux personnes aînées concernées par les relocalisations. Ensemble, ces investissements illustrent la détermination du gouvernement Fréchette à accélérer la création de logements, à accompagner les citoyens dans cette période de transition et à bâtir des communautés plus fortes partout au Québec.

Citations :

« Pour stopper les enjeux d'abordabilité des habitations, on doit construire plus, construire mieux et construire plus vite. Aujourd'hui, en investissant 18,8 M$ à Rouyn-Noranda pour bonifier l'offre de logements, c'est exactement ce que nous faisons. Notre objectif premier est le bien-être et les besoins de la population d'ici. Nous poursuivons en ce sens le but du plan d'action gouvernemental mis en place il y a trois ans! »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« Il y a quelques jours, j'étais à Rouyn-Noranda et j'ai pu constater à quel point le dossier de la Fonderie Horne est une source de préoccupation légitime au sein de la population. L'annonce de la première ministre aujourd'hui montre que nous sommes un gouvernement proactif, qui apporte rapidement des solutions aux situations délicates. Grâce à cet investissement, le second en quelques mois en termes d'habitation dans ce dossier, 52 ménages pourront trouver un toit sécuritaire et vivre en toute quiétude au sein de leur communauté. J'en suis ravie. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« En moins d'une semaine, notre gouvernement a confirmé des projets qui cumulent 425 logements abordables en Abitibi-Témiscamingue. Je suis très fier de faire partie d'un gouvernement qui se montre autant à l'écoute des besoins de notre région et qui nous permet d'espérer le meilleur pour l'avenir. »

Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

« À Rouyn-Noranda, nous avons besoin de logements. Chaque ajout de nouvelles unités d'habitation est donc une excellente nouvelle pour nos citoyennes et citoyens. Grâce à ce projet, l'offre résidentielle se bonifie, elle se diversifie. Notre ville devient ainsi plus accueillante et plus accessible, ce qui est essentiel à sa vitalité. »

Gilles Chapadeau, maire de Rouyn-Noranda

« Nous sommes très fiers de contribuer à l'élaboration de solutions en matière de logements à Rouyn-Noranda. Ce projet répond à un besoin pressant de logements sociaux à Rouyn-Noranda et permettra à 52 ménages parmi les plus vulnérables de vivre dans un milieu de vie moderne, sécuritaire et abordable, leur permettant ainsi d'améliorer leur qualité de vie. »

Julie Charette, directrice générale de l'Office municipal d'habitation

Faits saillants :

Pour soutenir la population, le gouvernement du Québec a mis en place en 2023 un Plan d'action gouvernemental pour Rouyn-Noranda, doté d'une enveloppe de 90,4 millions de dollars sur cinq ans. Dans ce plan, des fonds sont prévus pour les citoyens contraints de se relocaliser en raison des émissions de la Fonderie Horne.





En 2024, le taux global d'inoccupation dans les principales villes de la région est demeuré bas et ne dépassait pas la barre du 1,0 %. Le taux global le plus bas est enregistré à Rouyn-Noranda avec (0,7 %).

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse de la première ministre du Québec, Cellulaire : (367) 990-8017, [email protected]; Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, 367 867-7770, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]