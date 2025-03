Réconciliation - La Ville de Montréal renforce son engagement envers les communautés autochtones au Sommet Connexions Autochtones 2025

MONTRÉAL, le 12 mars 2025 /CNW/ - Dans le cadre du Sommet Connexions Autochtones 2025, la Ville de Montréal a réitéré son engagement à mieux accompagner les entrepreneures et entrepreneurs autochtones et à rapprocher les milieux d'affaires autochtones et montréalais. Cet événement, dédié à la réconciliation économique au Canada, a offert une plateforme unique pour explorer des actions concrètes et mettre en lumière les initiatives autochtones.

Alia Hassan-Cournol, élue responsable du développement économique et de l'enseignement supérieur, de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques et déléguée à la réconciliation avec les peuples autochtones à la Ville de Montréal, a profité de ce rassemblement pour souligner l'importance des partenariats avec les communautés autochtones. « Le soutien à ce Sommet nous est apparu comme une nécessité pour renforcer les liens avec les communautés autochtones et poursuivre la réconciliation. L'établissement de relations et de partenariats constructifs et mutuellement profitables avec les collectivités autochtones contribue à leur croissance économique ainsi qu'à celle de notre métropole », a-t-elle déclaré.

Favoriser l'entrepreneuriat autochtone et créer des opportunités durables

La Ville de Montréal est engagée à soutenir l'écosystème entrepreneurial montréalais en sensibilisant ses partenaires aux besoins des entrepreneurs et entrepreneures autochtones et en favorisant le maillage avec le milieu d'affaires autochtone. La Ville souhaite outiller la communauté entrepreneuriale autochtone afin de l'aider à mieux performer et développer ses affaires à Montréal. Elle s'efforce d'encourager l'entrepreneuriat, de diriger les entrepreneurs et entrepreneures vers les ressources adaptées à leurs besoins et de les accompagner dans le démarrage de leur entreprise. En outre, la Ville veille à favoriser l'approvisionnement auprès des fournisseuses et fournisseurs autochtones. « Dans le contexte économique mondial incertain, il est d'autant plus essentiel que les villes adoptent une approche proactive pour protéger leur économie. En soutenant les fournisseuses et fournisseurs autochtones, nous contribuons à la résilience économique de notre métropole tout en favorisant l'inclusion socio-économique des communautés autochtones », a poursuivi Mme Hassan-Cournol.

Mme Hassan-Cournol a également mis de l'avant les engagements clairs de la Ville en matière de développement économique autochtone, notamment à travers la Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones 2020-2025 de la Ville de Montréal, en collaboration avec la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec (CDEPNQL). Ces engagements visent à :

bonifier l'offre de services d'accompagnement et de soutien destiné aux entrepreneur.es autochtones à Montréal, tout en favorisant leur visibilité et les occasions de réseautage professionnel;

accompagner la mise sur pied d'une offre de services culturellement adaptées aux réalités des entrepreneures et entrepreneurs autochtones;

faciliter l'accès aux documentations et formulaires associés aux programmes de développement économique, dans le but de favoriser la diffusion d'information à l'intention des personnes autochtones qui ne maîtrisent pas le français;

promouvoir les programmes de soutien entrepreneurial auprès des organismes autochtones œuvrant à Montréal, dont les appels de projets du programme Accélérer l'entrepreneuriat qui cible les groupes sous-représentés (y compris les Autochtones);

mettre en place une cartographie des organisations et entrepreneures et entrepreneurs autochtones à Montréal afin d'augmenter la visibilité et les opportunités d'affaires tout en favorisant les occasions de réseautage d'affaires (missions commerciales à l'étranger, Expo Entrepreneurs, SÉRI Montréal, Forum mondial de l'économie sociale GSEF, etc.).

« Les entrepreneures et entrepreneurs autochtones font face à de multiples défis tout au long de leur parcours entrepreneurial. Grâce au partenariat entre la Ville de Montréal et la CDEPNQL, nous sommes fières et fiers de pouvoir mettre notre expertise en développement économique au service des entreprises autochtones établies sur le territoire de Tiohtià:ke et de contribuer à bâtir des ponts entre celles-ci et l'écosystème entrepreneurial de la métropole », affirme Jinny Thibodeau Rankin, directrice générale de la CDEPNQL.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Simon Charron, Attaché de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 864-4368; Renseignements : Direction des Affaires publiques et du Protocole, Ville de Montréal, [email protected]