Réconciliation avec les peuples autochtones - Une oeuvre lumineuse en hommage à Raphaël Napa André

MONTRÉAL, le 11 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Au moyen d'une projection lumineuse artistique, la Ville de Montréal honore la résilience des personnes en situation d'itinérance autochtones et rend hommage à Raphaël Napa André, de la communauté innue de Matimekosh - Lac John, décédé dans des circonstances tragiques en janvier dernier.

Du 11 au 14 février, de 17 h 30 à 18 h 30, avec une supplémentaire le 27 février, l'équipe de MAPP_MTL projettera une œuvre sur la façade extérieure de l'organisme Open Door / Porte ouverte, situé au 3535, avenue du Parc, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. La projection est une réalisation d'Annik Boivin, en collaboration avec l'artiste autochtone Isaac Murdoch et de Simon Rock, technicien mapping. L'œuvre est réalisée à partir de dessins en hommage à Raphaël Napa André et des images fournies par sa famille et sa communauté de Matimekosh - Lac John. La création mettra aussi de l'avant de la musique de plusieurs artistes innus.

« Les circonstances tragiques du décès de Raphaël Napa André ont bouleversé toutes les Montréalaises et tous les Montréalais. Avec cette projection lumineuse, nous souhaitons honorer la mémoire de M. André en mettant en lumière son histoire avec des photos, des dessins en son honneur et des messages écrits. Alors que la Ville de Montréal est engagée dans la réconciliation, je tiens à saluer la résilience des personnes autochtones en situation d'itinérance et réaffirmer notre volonté d'agir pour soutenir les plus vulnérables », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Cette projection lumineuse est la première étape d'un hommage artistique aux personnes en situation d'itinérance autochtones. La seconde, sous la forme d'une murale mettant à contribution des artistes autochtones, sera plus permanente et se concrétisera à partir de l'été prochain.

« Chaque personne porte en elle son histoire, et chaque perte est une histoire qui disparaît. Avec cet hommage, nous reconnaissons la richesse de ces histoires qui font partie de notre ville ainsi que l'importance de collaborer pour faire connaître et mettre en valeur la présence historique et contemporaine des Autochtones à Montréal », a ajouté la commissaire aux relations avec les peuples autochtones, Marie-Eve L. Bordeleau.

Montréal soutient les ressources en itinérance

Depuis le début de la pandémie, Montréal, en partenariat avec le réseau de la santé et des services sociaux et les organismes communautaires, déploie des efforts sans précédent pour soutenir les personnes en situation d'itinérance. Rappelons que Montréal a notamment offert son soutien à l'organisme Open Door / Porte Ouverte pour faciliter la réouverture de sa halte-chaleur de nuit et de ses services 24 h, dans le respect des mesures sanitaires et des consignes de santé publique.

Montréal a également soutenu le Foyer pour femmes autochtones de Montréal dans la mise en place d'une halte-chaleur de nuit extérieure au square Cabot, à la mémoire de Raphaël Napa André. Enfin, Montréal a prêté main-forte au RÉSEAU de la communauté autochtone à Montréal, pour l'ouverture de la nouvelle halte-chaleur de jour extérieure qui peut accueillir une quinzaine de personnes à proximité du métro Mont-Royal.

À propos de MAPP_MTL

MAPP_MTL est un organisme à but non lucratif dont la mission principale est de favoriser le développement du vidéo mapping tout en offrant une vitrine aux talents locaux. En organisant des événements et des ateliers privilégiant l'innovation créative, MAPP_MTL se positionne en tant qu'acteur actif et impliqué dans le rayonnement de cette pratique émergente.

