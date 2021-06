Recommandations de la Vérificatrice générale - Héma-Québec résolument engagée dans l'optimisation de sa gestion

MONTRÉAL, le 2 juin 2021 /CNW Telbec/ - Héma-Québec a pris connaissance du rapport de la Vérificatrice générale du Québec rendu public aujourd'hui et accueille sans surprise les recommandations formulées. Les prochaines années seront en effet celles du maintien d'excellence et d'évolution des services essentiels de Héma-Québec au bénéfice des Québécois.

L'audit de performance a été réalisé pour s'assurer que Héma-Québec satisfaisait, durant la période auditée d'avril 2015 à mars 2020, aux besoins des Québécois en produits sanguins et en produits plasmatiques de façon efficiente et en temps opportun. Une attention particulière a été portée aux aspects de l'approvisionnement en produits sanguins et en produits issus du plasma ainsi qu'à l'enjeu de l'efficience du parc informatique de l'organisation.

« Les recommandations formulées s'inscrivent dans le sens d'une gestion optimale, ce à quoi nous souscrivons entièrement, déclare Nathalie Fagnan, présidente et chef de la direction. Héma-Québec avait déjà entrepris sa transformation et élaboré son plan de mise à niveau technologique et opérationnel ».

Héma-Québec en mode évolution

La gestion des risques est une priorité essentielle pour Héma-Québec, voire la base fondamentale de sa mission. Ses processus et indicateurs internes sont en constante évolution pour assurer des services de haut niveau au réseau de la santé du Québec. Une interruption des activités de prélèvement n'est d'ailleurs jamais survenue depuis la création d'Héma-Québec, il y a maintenant 22 ans, même en temps de pandémie. L'organisation a toujours été en mesure de fournir des produits sanguins de qualité, et en quantité suffisante. Plus encore, Héma-Québec a vu s'améliorer de façon significative le taux de suffisance en plasma au cours de la dernière année, alors qu'il stagnait depuis trois ans autour de 21 %.

Des efforts importants restent toutefois à déployer, tout particulièrement dans la mise à niveau technologique et numérique d'Héma-Québec. Un système intégré de gestion avec les donneurs et les clients, entre autres, doit être mis en place pour une plus grande efficience et contribuer à soutenir Héma-Québec pour une pérennité sous le signe de l'excellence.

La capacité d'améliorer, de transformer, d'optimiser l'approvisionnement en produits sanguins et l'atteinte de l'autosuffisance québécoise en plasma prélevé localement passe par une capacité de prélèvement accrue à un coût concurrentiel. Cela ne peut se faire sans des investissements en main d'œuvre et en infrastructure significatifs. Héma-Québec travaille à cet effet en grande collaboration avec les instances gouvernementales pour répondre à ces défis.

« Il est primordial de souligner qu'Héma-Québec demeure à ce jour en mesure de fournir à la population québécoise l'ensemble des produits sanguins et des produits issus du plasma, précise Nathalie Fagnan, présidente et chef de la direction. Notre organisation est parvenue à composer avec les impacts majeurs de la pandémie et à adapter ses stratégies et maintenir, sans aucune interruption, l'approvisionnement de produits sanguins et plasmatiques, dans un contexte où de larges pans de l'activité socio-économique étaient interrompus. Cela a été possible, d'abord grâce l'engagement et la confiance des donneurs et des bénévoles qui ont répondu à l'appel. La performance de notre organisation dans le contexte pandémique a également été sans faille et cela, grâce nos employés qui ont su pallier à des systèmes et des outils qui doivent être optimisés ».

À propos d'Héma-Québec

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité. Héma-Québec, c'est 1 500 employés, près de 255 000 donneurs de sang, plasma, cellules souches, lait maternel et tissus humains, en plus de milliers de bénévoles sur des sites de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement près de 820 000 produits biologiques d'origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.

Donnez du sang. Donnez la vie.

SOURCE Héma-Québec

Renseignements: Héma-Québec, Ligne médias | 514 832-0871, www.hema-quebec.qc.ca

Liens connexes

http://www.hema-quebec.qc.ca/francais.htm