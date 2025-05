MONTRÉAL, le 5 mai 2025 /CNW/ - Héma-Québec annonce la prolongation des heures d'ouverture de ses cinq centres de la grande région de Montréal. Ainsi, afin de répondre aux besoins de la clientèle et de recruter de nouveaux donneurs et nouvelles donneuses, les centres de Brossard, Laval, Montréal, Kirkland et Saint-Bruno seront ouverts jusqu'à 20 h 30 tous les jours ouvrables. Il est possible de prendre rendez-vous dès maintenant.

« Nous sommes fiers d'annoncer cette excellente nouvelle aujourd'hui, souligne Luc Lévesque, vice-président aux produits sanguins et au lait maternel chez Héma-Québec. L'élargissement de nos heures d'ouverture répond concrètement aux demandes de nos donneurs et donneuses. Cette bonification représente un pas de plus qui facilite l'expérience du don, en offrant une flexibilité accrue aux personnes qui souhaitent donner du sang, des plaquettes ou du plasma. »

Cette décision s'inscrit dans la stratégie d'autosuffisance en plasma mise en œuvre par l'organisation depuis plusieurs années. La pandémie puis, plus récemment, le climat géopolitique ont réaffirmé le besoin de diminuer la dépendance du Québec aux produits biologiques étrangers, comme les immunoglobulines, des médicaments fabriqués à partir de plasma qui provient principalement des États-Unis.

« Les heures prolongées dans la grande région de Montréal, c'est une action supplémentaire pour nous permettre d'augmenter l'autosuffisance du Québec en matière de plasma, ajoute Luc Lévesque. Pour atteindre nos objectifs ambitieux, nous aurons besoin de la générosité de la population. Nous sommes persuadés qu'ils répondront présents! »

Sur la voie de l'autosuffisance

Les produits biologiques d'origine humaine distribués par Héma-Québec posent plusieurs défis en matière d'approvisionnement : transport, durée de vie différente selon les produits, gestion de l'inventaire et de la demande, recrutement de donneurs et donneuses, etc. De plus, avec les avancées technologiques et médicales, les besoins en produits biologiques, comme les immunoglobulines, sont en croissance et continueront à augmenter dans les années qui viennent. Ainsi, l'autonomie du Québec en la matière est une véritable priorité pour l'organisation.

Néanmoins, la province peut être fière de sa situation actuelle. En effet, elle est autosuffisante à 100 % en matière de produits sanguins destinés à la transfusion en centre hospitalier et en lait maternel destinés aux grands prématurés. Pour les médicaments à base de plasma, l'objectif actuel est d'atteindre 42 % d'autosuffisance en immunoglobulines intraveineuses en 2027. La prolongation des heures d'ouverture de certains centres fait partie intégrante des mesures prises pour y arriver, tout comme l'ouverture de nouveaux centres de dons, notamment à Drummondville (2025) et Lévis (2026).

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité. Héma-Québec, c'est plus de 1 900 employés, plus de 200 000 donneurs de produits sanguins, de cellules souches, de lait maternel et de tissus humains, en plus de milliers de bénévoles sur des sites de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement près de 800 000 produits biologiques d'origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.

