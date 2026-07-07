Recherche Randstad sur la marque employeur : 23 % des travailleurs canadiens prévoient de changer d'emploi. Pour la génération Z, ce chiffre a presque doublé.

La nouvelle édition canadienne du Randstad Employer Brand Research révèle un portrait nuancé, mais clair, des attentes de la main-d'œuvre.

MONTRÉAL, le 7 juill. 2026 /CNW/ -- Randstad Canada publie aujourd'hui les résultats canadiens de sa recherche annuelle sur la marque employeur 2026 (REBR). Plutôt que de sonder les départements RH sur leurs pratiques, la REBR va directement à la source: la main-d'œuvre elle-même. Les résultats 2026 dressent un portrait clair : les attentes des travailleurs canadiens sont concrètes et à la portée des employeurs qui choisissent d'y réagir.

La nouvelle édition canadienne de la recherche Randstad sur la marque employeur révèle un portrait nuancé, mais clair, des attentes de la main-d'œuvre.

« Les données de cette année nous rappellent que la base de la relation entre un employeur et son employé n'a pas particulièrement changé : les travailleurs veulent être bien rémunérés et pouvoir vivre leur vie en dehors du travail. Ce qui change, c'est la rapidité avec laquelle ils agissent quand ils considèrent que ces besoins ne sont pas comblés. » -Marie-Eve Robitaille, Présidente de division, Solutions de talents professionnels, Randstad Canada

Mobilité des talents : un marché en mouvement

Au moment du coup de sonde, 23 % des travailleurs canadiens disaient vouloir changer d'emploi, un signal que les employeurs ne peuvent ignorer à l'approche de la saison de recrutement.

La génération Z affiche une intention de mobilité record : 42 % envisagent un changement d'emploi.



envisagent un changement d'emploi. Les principales raisons de départ : une rémunération jugée trop faible ( 48 % ), le désir d'un meilleur équilibre ( 40 % ) et le manque de perspectives de croissance ( 34 % ).



), le désir d'un meilleur équilibre ( ) et le manque de perspectives de croissance ( ). Les moteurs de départ varient selon les profils: les talents numériques sont davantage poussés vers la sortie par le manque de croissance professionnelle, tandis que les générations plus âgées quittent davantage pour des raisons salariales.

Rémunération et équilibre de vie : les deux priorités absolues

La rémunération et l'équilibre travail-vie personnelle arrivent à égalité au sommet des priorités des candidats, dans leur choix d'un employeur. (66 % chacun). Un constat qui cache une réalité plus nuancée : l'importance accordée au salaire varie considérablement selon les profils.

L'importance du salaire grimpe avec l'âge : de 54 % chez la génération Z à 77 % chez les baby-boomers.

chez la génération Z à chez les baby-boomers. Les femmes valorisent davantage la rémunération que les hommes ( 69 % contre 62 % ).

contre ). 8 travailleurs su r 10 accordent une grande importance aux avantages qui soutiennent leur mode de vie : flexibilité, congés, santé et mieux-être (tous autour de 82 % ).

travailleurs su accordent une grande importance aux avantages qui soutiennent leur mode de vie : flexibilité, congés, santé et mieux-être (tous autour de ). Malgré ces attentes élevées, 63 % des travailleurs évaluent déjà positivement leur employeur actuel sur l'équilibre travail-vie personnelle.

Le contact humain : un avantage concurrentiel particulièrement sous-estimé

À l'heure où les entreprises automatisent leurs processus de recrutement, les données envoient un signal inverse: le contact humain reste déterminant à chaque étape du parcours candidat.

68 % des candidats jugent le contact en personne important lors de l'exploration d'un emploi.

des candidats jugent le contact en personne important lors de l'exploration d'un emploi. Les références personnelles sont d'une grande efficacité : à peine 29 % des candidats les utilisent, mais 27 % décrochent un poste grâce à elles.

des candidats les utilisent, mais décrochent un poste grâce à elles. Les réseaux sociaux jouent un rôle de découverte important : sur Facebook, 62 % des candidats décrochent un emploi alors que 53 % seulement y cherchent activement.

À propos de l'étude

Le Randstad Employer Brand Research (REBR) est la plus vaste étude indépendante sur la marque employeur dans le monde. Plutôt que de sonder les entreprises sur leurs propres politiques RH, la REBR interroge directement les travailleurs : leurs perceptions, leurs attentes et leurs motivations réelles. L'édition 2026 a été menée auprès de 3500 répondants canadiens, couvrant l'ensemble des groupes d'âge, niveaux de scolarité et profils socioéconomiques.

À propos de Randstad Canada

Randstad est le leader mondial du secteur des talents, et ambitionne de devenir l'entreprise de talents la plus équitable et la plus spécialisée au monde. Nous sommes un partenaire de choix pour les talents et les clients. Grâce à notre connaissance approfondie du marché du travail et à nos quatre spécialisations - Opérationnel, Professionnel, Numérique et Entreprise -, nous aidons nos clients à bâtir les effectifs diversifiés, agiles et de haute qualité dont ils ont besoin pour réussir. Nous nous engageons à offrir des chances égales aux personnes de tous horizons et à les aider à rester compétitives dans un monde du travail en pleine mutation. Par la valeur que nous créons, nous nous investissons pour améliorer le monde du travail pour tous.

Basé aux Pays-Bas, Randstad est présent sur 39 marchés et compte environ 38 000 employés. En 2025, nous avons accompagné près de 150 000 clients et plus de 1,7 million de talents, générant un chiffre d'affaires de 23,1 milliards d'euros. Randstad N.V. est coté à l'Euronext Amsterdam. Pour plus d'informations, visitez le site www.randstad.com.

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SOURCE Randstad US

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