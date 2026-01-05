MONTRÉAL, 5 janvier 2026 /CNW/ - Alors que l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies et les transformations du marché du travail s'accélèrent plus que jamais, Randstad Canada dresse son palmarès annuel des 15 métiers les plus en demande pour 2026. Cet outil de référence permet de comprendre les tendances du marché, d'orienter les chercheurs d'emploi et d'aider les organisations à planifier leurs besoins en talents.

Randstad Canada : Le palmarès des emplois les plus en demande pour 2026

« Ce palmarès confirme une tendance de fond : la technologie ne remplace pas l'humain, elle revalorise les rôles relationnels et stratégiques », souligne Patrick Poulin, président et directeur général de Randstad Canada. « Que ce soit en santé, en administration ou en commerce de détail, les employeurs recherchent avant tout des talents capables de naviguer entre l'efficacité technologique et l'intelligence émotionnelle. »

Le top 15 des métiers les plus en demande pour 2026 au Canada

Associé aux ventes / Représentant aux ventes

Adjoint administratif

Représentant au service à la clientèle

Commis comptable & technicien comptable

Réceptionniste

Tenancier de livres (bookkeeper)

Associé aux ventes au détail

Gérant de magasin

Assistant en pharmacie

Infirmier auxiliaire autorisé (RPN)

Assistant dentaire

Infirmier autorisé (RN)

Infirmier auxiliaire (LPN)

Administrateur / commis de bureau

Opérateur de chariot élévateur

Pourquoi ces emplois dominent en 2026

L'analyse de Randstad révèle que la forte demande pour ces postes répond à des impératifs économiques et démographiques bien précis :

La première ligne en santé s'impose comme moteur d'emploi : portée par le vieillissement de la population et les effets persistants de l'après-pandémie, la demande pour les infirmier.ère.s (RN), infirmier.ère.s auxiliaires (LPN/RPN), assistants dentaires et assistants en pharmacie demeure considérable. Ces rôles essentiels résistent aux cycles économiques et évoluent vers des soins plus spécialisés et des champs de pratique élargis pour pallier les tensions du système de santé.

portée par le vieillissement de la population et les effets persistants de l'après-pandémie, la demande pour les infirmier.ère.s (RN), infirmier.ère.s auxiliaires (LPN/RPN), assistants dentaires et assistants en pharmacie demeure considérable. Ces rôles essentiels résistent aux cycles économiques et évoluent vers des soins plus spécialisés et des champs de pratique élargis pour pallier les tensions du système de santé. L'économie de l'expérience transforme le commerce et les ventes : le commerce de détail et les ventes ne sont plus uniquement transactionnels. Les gérants de magasin, associés aux ventes et représentants commerciaux deviennent de véritables ambassadeurs de marque qui sont responsables de l'engagement, de la fidélisation et de la relation client à long terme. L'expérience client devient la clé de réussite et un levier de croissance dans un contexte concurrentiel accru.

le commerce de détail et les ventes ne sont plus uniquement transactionnels. Les gérants de magasin, associés aux ventes et représentants commerciaux deviennent de véritables ambassadeurs de marque qui sont responsables de l'engagement, de la fidélisation et de la relation client à long terme. L'expérience client devient la clé de réussite et un levier de croissance dans un contexte concurrentiel accru. L'administration se repositionne comme pilier de coordination humaine : alors que les tâches répétitives s'automatisent, la valeur des adjoints administratifs, administrateurs de bureau et réceptionnistes repose désormais sur la résolution de problèmes, la maîtrise des outils numériques et leur rôle central dans la coordination humaine et la culture organisationnelle, notamment dans les hôpitaux et les établissements d'enseignement.

alors que les tâches répétitives s'automatisent, la valeur des adjoints administratifs, administrateurs de bureau et réceptionnistes repose désormais sur la résolution de problèmes, la maîtrise des outils numériques et leur rôle central dans la coordination humaine et la culture organisationnelle, notamment dans les hôpitaux et les établissements d'enseignement. La rigueur financière demeure non négociable : peu importe la conjoncture économique, les entreprises doivent assurer un suivi financier précis. Les teneurs de livres, commis et techniciens comptables sont indispensables pour garantir la conformité réglementaire et la santé des flux de trésorerie, sans oublier qu'une demande croissante pour des profils combinant une expertise comptable et une familiarité avec les outils infonuagiques et l'analyse de données est remarquée.

peu importe la conjoncture économique, les entreprises doivent assurer un suivi financier précis. Les teneurs de livres, commis et techniciens comptables sont indispensables pour garantir la conformité réglementaire et la santé des flux de trésorerie, sans oublier qu'une demande croissante pour des profils combinant une expertise comptable et une familiarité avec les outils infonuagiques et l'analyse de données est remarquée. L'agilité opérationnelle soutient la vitesse du commerce : dans une économie dominée par le commerce électronique, les caristes jouent un rôle clé dans la fluidité des chaînes d'approvisionnement. En parallèle, les représentants au service à la clientèle demeurent des acteurs de première ligne pour résoudre les enjeux opérationnels et maintenir un haut niveau de satisfaction client.

Pour en savoir plus sur ces métiers et découvrir les tendances du marché prévues pour 2026, rendez-vous sur le site web de Randstad Canada.

À propos de Randstad

Randstad est la plus grande organisation axée sur les talents au mondeet un partenaire de choix pour ses clients. Nous nous engageons à offrir des emplois équitables aux personnes de tous horizons et à les aider à progresser dans un monde du travail en constante évolution. Nous avons une connaissance approfondie du marché du travail et aidons nos clients à bâtir la main-d'œuvre qualifiée, diversifiée et agile dont ils ont besoin pour réussir. Nos 46 000 collègues partout dans le monde exercent une influence positive sur la société, en aidant les gens à réaliser leur véritable potentiel tout au long de leur vie professionnelle.



Pour plus d'informations, consultez randstad.ca.

INFORMATIONS :

Randstad Canada

Facebook | LinkedIn | Instagram | YouTube | TikTok

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2853721/FR_randstad_most_in_demand_jobs.jpg

SOURCE Randstad US

DEMANDES D'ENTREVUES : Philippe Massé, Conseiller principal en relations publiques, (514) 617-8158, [email protected]