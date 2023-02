Recherche et innovation dans le secteur minier - Québec accorde une aide financière de près de 80 000 $ à Point Laz Expertise laser minière pour un projet novateur

QUÉBEC, le 24 févr. 2023 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, annonce l'octroi d'un soutien de 79 807 $ à l'entreprise Point Laz Expertise laser minière. Cette somme vient appuyer le développement d'un prototype de numériseur de haute précision pour les puits miniers.

Le projet de Point Laz, évalué à 622 000 $, consiste à mettre au point un prototype préliminaire de numériseur 3D destiné aux puits de mine permettant d'obtenir des données sur le terrain. L'objectif principal est de développer un prototype de numériseur précis qui servira, entre autres, à faire les inspections des puits miniers, ce qui permettra d'augmenter la productivité, de réduire les temps d'arrêt et d'améliorer la sécurité des mineurs.

Citation :

« Je salue l'entreprise Point Laz Expertise laser minière pour sa volonté de recourir à l'innovation technologique dans le but d'améliorer la compétitivité du secteur minier et la sécurité des travailleurs. Le secteur minier québécois peut compter sur le gouvernement du Québec pour appuyer les initiatives visant à favoriser l'innovation et le développement durable. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Programme d'appui à la recherche et à l'innovation du domaine minier

Le soutien financier provient du Programme d'appui à la recherche et à l'innovation du domaine minier (PARIDM). Le PARIDM est destiné aux entreprises du secteur minier du Québec ainsi qu'à celles offrant des biens et services à ce secteur. Il a pour objectif de les appuyer dans la réalisation de leurs projets de recherche et développement selon au moins deux des trois dimensions du développement durable (environnementale, économique et sociale), en misant sur l'innovation et l'amélioration de la compétitivité de l'industrie.





La subvention est accordée pour des travaux faits dans le cadre d'un contrat de recherche avec un organisme de recherche. Pour ce projet, il s'agit du Laboratoire en recherche d'ingénierie optique de l'Université Laval .





. Rappelons que le PARIDM a été modifié et renouvelé en août 2022 pour la période de 2022-2023 à 2024-2025. Maintenant, tous les centres de recherche sont acceptés à titre d'organismes associés à un projet. De plus, le niveau de maturité technologique requis a été revu afin d'aider les entreprises à mettre en valeur des projets liés aux minéraux critiques et stratégiques, également appelés minéraux d'avenir.





Le programme est offert jusqu'au 31 mars 2025. La contribution minimale des entreprises est de 30 % des dépenses admissibles des projets, et l'aide financière du programme peut atteindre 40 %.

Liens connexes :

