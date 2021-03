TORONTO, le 12 mars 2021 /CNW/ - Conformément à son engagement d'inclure le consommateur dans le processus politique, L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a convoqué son premier Groupe de référence des résidents sur l'assurance automobile en Ontario. La mission de ce groupe consistait à donner le point de vue de citoyens ordinaires pour rendre le système d'assurance automobile en Ontario plus clair, plus compréhensible et plus transparent.

L'ARSF a le plaisir d'accuser réception du Rapport final du Groupe de référence des résidents sur l'assurance automobile en Ontario.

Les recommandations du groupe se répartissent en six grands axes :

La confiance dans le système est faible. Il faut plus de transparence dans le système tout entier de l'assurance automobile. L'accès à des soins axés sur le rétablissement est nécessaire. L'ARSF devrait guider l'élaboration d'un système d'assurance automobile plus convivial pour les consommateurs. Les automobilistes ontariens devraient avoir la possibilité de réduire leurs primes. Il faut innover de manière à réduire les coûts, élargir les choix et favoriser des comportements de conduite sécuritaires.

« Nous tenons à exprimer toute notre reconnaissance à nos 36 volontaires qui, avec grand enthousiasme, ont passé près de 1 000 heures à s'instruire et à délibérer », a déclaré Tim Bzowey, vice-président directeur, Produits d'assurance automobile. « L'ARSF tiendra compte des recommandations du groupe de référence pour définir et exécuter ses priorités concernant l'assurance automobile. »

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Rapport final du Groupe de référence des résidents.

En savoir plus: L'ARSF continue de travailler avec les parties qu'elle réglemente pour garantir la sécurité financière, l'équité et le choix des consommateurs et des membres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fsrao.ca.

