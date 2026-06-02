OTTAWA, ON, le 2 juin 2026 /CNW/ - Dans le cadre des efforts déployés actuellement pour mener à bien le Recensement de la population de 2026, Statistique Canada commence à effectuer un suivi en personne auprès des ménages qui n'ont pas encore rempli leur questionnaire. Des millions de ménages y ont déjà répondu en ligne, sur papier ou par téléphone, et Statistique Canada les remercie de leur participation.

Les agents recenseurs communiqueront avec les ménages pour lesquels aucun questionnaire rempli n'a été reçu. En plus d'effectuer des suivis par téléphone, ils se rendront également de porte à porte dans les collectivités partout au Canada.

Ces visites visent à rappeler aux résidents de remplir le questionnaire du recensement et à leur offrir de l'aide. Les agents recenseurs peuvent en effet remplir le questionnaire avec les répondants en personne si ceux-ci ne l'ont pas encore fait ou s'ils ne sont pas en mesure de le faire eux-mêmes.

Des milliers d'agents recenseurs ont été embauchés partout au pays afin de veiller à ce que chaque résident soit dénombré. La plupart de ces agents ont été recrutés pour travailler dans leur collectivité ou à proximité de celle-ci.

Les employés du recensement portent une carte d'identité officielle de Statistique Canada. Les répondants peuvent également vérifier l'identité d'un employé en communiquant avec l'Assistance téléphonique du recensement au 1-833-852-2026. Pour obtenir plus de renseignements sur les façons de reconnaître les communications officielles du recensement, consultez la page Reconnaître les communications du recensement sur le site Web du recensement.

Les répondants qui ont une déficience auditive ou un trouble de la parole et qui ont besoin d'aide pour remplir leur questionnaire peuvent appeler le service ATS de l'Assistance téléphonique du recensement au 1-833-830-3109.

Les activités de suivi dans le cadre du Recensement de l'agriculture de 2026 débuteront également. Les employés de Statistique Canada communiqueront avec les répondants par téléphone et par courriel. Les répondants qui ont des questions ou qui ont besoin d'aide peuvent appeler l'Assistance téléphonique du Recensement de l'agriculture au 1-855-859-6273. Les répondants qui ont une déficience auditive ou un trouble de la parole peuvent appeler le service ATS au 1-833-652-0195.

Le Recensement de la population de 2026 recueille des renseignements démographiques, sociaux et économiques auprès des ménages partout au Canada, tandis que le Recensement de l'agriculture recueille des renseignements auprès des exploitations agricoles. Ensemble, ces recensements fournissent des données importantes qui permettent d'orienter les décisions concernant les programmes, les services et l'infrastructure dans les collectivités canadiennes.

Pour en savoir plus sur le Recensement de 2026, visitez le recensement.gc.ca.

SOURCE Statistique Canada

Contact pour les demandes des médias : Relations avec les médias de Statistique Canada, [email protected]