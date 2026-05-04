OTTAWA, ON, le 4 mai 2026 /CNW/ - Statistique Canada a le plaisir d'annoncer que la collecte des données du Recensement de la population et du Recensement de l'agriculture de 2026 commence aujourd'hui.

Partout au pays, les ménages et les exploitations agricoles recevront par la poste leurs lettres d'invitation à participer au recensement, qui comprend des instructions sur la façon de remplir leurs questionnaires. Chaque lettre contient un code d'accès sécurisé unique à 16 chiffres qui permet aux répondants d'accéder à leur questionnaire du recensement et de le remplir en ligne au recensement.gc.ca. Le processus est simple et sécuritaire.

Le Recensement de la population permet de recueillir des données démographiques, sociales et économiques auprès de chaque ménage au Canada. Le Recensement de l'agriculture permet, quant à lui, de recueillir des renseignements sur chaque exploitation agricole au pays. Ensemble, ils brossent un portrait complet de la population et du secteur agricole du Canada, et fournissent des renseignements de grande qualité qui aident les Canadiens et les Canadiennes à prendre des décisions importantes qui touchent leurs familles, leurs collectivités et leurs entreprises.

Les renseignements fournis contribuent à planifier, dans les collectivités partout au pays, les programmes et les services qui soutiennent l'innovation, l'emploi, le transport en commun, l'éducation, les soins de santé et plus encore.

Les questions du Recensement de la population de 2026 sont offertes en formats adaptés et en 28 langues non officielles à titre de référence. Pour obtenir plus de renseignements sur les questions du Recensement de la population et celles du Recensement de l'agriculture, veuillez consulter le site Web du recensement au recensement.gc.ca. Si un ménage ne complète pas son questionnaire, un employé de Statistique Canada fera un suivi et l'aidera à le remplir.

En vertu de la Loi sur la statistique, un recensement doit être réalisé tous les cinq ans et chaque ménage et chaque exploitant agricole au Canada doit y participer. Le recensement est mené en vertu de la Loi sur la statistique, qui garantit que tous les renseignements fournis demeurent strictement confidentiels. Statistique Canada accorde la priorité absolue à la protection de la confidentialité des renseignements qu'il recueille.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web du recensement au recensement.gc.ca.

Citations :

« Depuis plus d'un siècle, les Canadiens et les Canadiennes s'appuient sur le recensement pour comprendre l'évolution de notre pays au fil du temps. Une fois de plus, nous invitons tous les résidents à remplir leur questionnaire du recensement. Grâce à votre aide, les résultats du Recensement de la population de 2026 nous permettront de brosser un portrait fidèle de la société canadienne. Ces données offriront un éclairage précieux à tous les ordres de gouvernement de même qu'aux entreprises et aux organisations non gouvernementales canadiennes, puisqu'elles leur permettront de disposer des renseignements à jour dont ils ont besoin pour planifier les services et les programmes essentiels liés à l'emploi, à l'éducation, les garderies, aux soins de santé et bien plus encore. »

« Le Recensement de l'agriculture permet à Statistique Canada d'établir un profil complet et intégré des aspects physiques, économiques, sociaux et environnementaux du secteur agricole canadien. Grâce aux réponses fournies, les Canadiens et les Canadiennes disposeront des données dont ils ont besoin pour soutenir les exploitants agricoles et bâtir un avenir fort pour l'ensemble du Canada. »

André Loranger, Statisticien en chef du Canada

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Feuille d'information : La collecte des données du Recensement de 2026 commence aujourd'hui

SOURCE Statistique Canada

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