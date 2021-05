OTTAWA, ON, le 20 mai 2021 /CNW/ - Statistique Canada remercie tous les Canadiens qui ont rempli leur questionnaire du Recensement de 2021 jusqu'à présent. Des millions de ménages ont répondu aux questionnaires en toute sécurité en ligne, sur papier ou par téléphone. Lorsque cela était nécessaire, quelques visites ont été effectuées pour déposer des lettres d'invitation, et les agents recenseurs ont alors respecté des protocoles stricts en matière de santé et de sécurité.

Vers la fin du mois de mai, les agents recenseurs de Statistique Canada commenceront à effectuer des suivis auprès des ménages vivant dans des logements pour lesquels aucun questionnaire rempli n'a encore été reçu. Les employés de Statistique Canada tenteront de joindre les ménages par téléphone avant que les agents recenseurs ne se rendent en personne aux logements pour rappeler aux résidents de remplir le questionnaire du recensement et offrir de l'aide.

Les agents recenseurs qui se rendent aux logements suivront un nouveau protocole sans contact. En vertu de ce protocole, aucune interview ne sera effectuée à l'intérieur du logement du répondant et aucun employé du recensement de Statistique Canada n'est autorisé à entrer dans les logements collectifs institutionnels ou à les visiter, en particulier les logements des résidents les plus vulnérables à la COVID-19, comme les résidences pour personnes âgées. Conformément aux lignes directrices des autorités de santé publique, les interviews seront effectuées à l'extérieur, en respectant les mesures de distanciation physique. De plus, les employés du recensement devront porter des masques, et du désinfectant pour les mains leur sera également fourni afin qu'ils puissent se désinfecter les mains souvent.

Il n'est pas trop tard pour que les ménages remplissent leur questionnaire du recensement sans contact, que ce soit en ligne, sur papier ou par téléphone. Les ménages peuvent encore communiquer avec l'Assistance téléphonique du recensement au 1-855-340-2021 pour demander un code d'accès sécurisé, ou au 1-877-885-2021 pour recevoir un questionnaire papier. Les réponses aux questions fréquemment posées sont également accessibles sur le site Web du recensement au www.recensement.gc.ca.

Les données du recensement permettent de s'assurer que les collectivités disposent des renseignements dont elles ont besoin pour planifier des services qui appuient l'emploi, les écoles, le transport en commun et les hôpitaux. Déjà, des millions de Canadiens ont participé au recensement; qu'en est-il de vous?

SOURCE Statistique Canada

Renseignements: Coordonnées : Relations avec les médias au 613-951-4636 ou en écrivant à [email protected]

Liens connexes

www.statcan.gc.ca