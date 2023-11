Rébecca Déraspe remporte le prix Michel-Tremblay et 10 000 $ du Conseil des arts et des lettres du Québec

MONTRÉAL, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de remettre un montant de 10 000 $ à Rébecca Déraspe, lauréate du prix Michel-Tremblay, pour son texte dramatique Les Glaces. Cette récompense lui a été remise par Priscille Gendron, directrice du Soutien aux organismes de création et de production au Conseil, lors de la cérémonie de remise des prix de la Fondation du Centre des auteurs dramatiques, à l'Atrium des Grands Ballets, à Montréal.

Rébecca Déraspe remporte le prix Michel-Tremblay 2023 Crédit photo : Étienne Mongrain (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« La cérémonie de remise des prix de la Fondation du Centre des auteurs dramatiques est une occasion de réaliser l'immense talent de nos dramaturges, qui font preuve d'audace, d'intelligence et de sensibilité pour mettre en mots et en scène les enjeux de notre société. Le brillant et pertinent texte Les Glaces, de Rébecca Déraspe, est un bel exemple de cette richesse de la dramaturgie québécoise », a mentionné Priscille Gendron, du Conseil.

À propos de la pièce

Du jour au lendemain, la vie de Vincent bascule. Une ancienne copine de jeunesse l'accuse de l'avoir agressée sexuellement, il y a 25 ans. Dévastée, sa conjointe le met à la porte. Il prend alors la route du Bas-du-Fleuve, son patelin natal, où il retrouve son père, sa sœur et… son meilleur ami d'adolescence, visiblement présent pour la même raison que lui. Tandis que ressurgit le passé, les deux hommes dans la quarantaine seront confrontés à un geste qu'ils avaient tenté d'enfouir au plus profond d'eux-mêmes.

Cette création de Rébecca Déraspe ausculte ce que nous avons de secrets, de fautes et d'imputabilité figés dans le temps. La pièce, qui offre une réflexion sur le pardon, aborde également l'urgence d'éduquer autrement les jeunes hommes et femmes sur le consentement sexuel, une responsabilité à la fois individuelle et collective. (Source : Théâtre La Licorne)

La pièce Les glaces, coproduite avec le théâtre La Bordée, a été écrite par Rébecca Déraspe dans le cadre d'une résidence d'autrice à La Licorne. Elle a été portée à la scène le 4 octobre 2022 à La Licorne.

À propos de Rébecca Déraspe

Depuis sa sortie de l'École nationale de théâtre du Canada en 2010, Rébecca Déraspe a signé une quinzaine de pièces, quelques adaptations théâtrales et deux scénarios de film. Ses pièces Deux ans de votre vie, Je suis William, Gamètes, Ceux qui se sont évaporés ont été récompensées par des prix dont le prestigieux prix Michel-Tremblay. En parallèle de son travail d'autrice dramatique, elle anime des séries documentaires sur divers sujets de société, dont le féminisme et la langue française. Son travail est traduit et joué à travers le monde.

Les finalistes 2023 au prix Michel-Tremblay

Sarah Berthiaume pour son texte Wollstonecraft, une création du Théâtre de Quat'Sous.

pour son texte une création du Théâtre de Quat'Sous. Marie-Ève Milot et Marie-Claude St-Laurent pour leur texte Clandestines , une création du Centre du Théâtre d'Aujourd'hui et du Théâtre de l'Affamée.

et pour leur texte , une création du Centre du Théâtre d'Aujourd'hui et du Théâtre de l'Affamée. David Paquet pour son texte L'éveil du printemps , une coproduction du Théâtre Le Trident et du Théâtre Denise-Pelletier.

pour son texte , une coproduction du Théâtre Le Trident et du Théâtre Denise-Pelletier. Phara Thibault pour son texte Chokola, une production de La Manufacture.

À propos du prix Michel-Tremblay

Créé en 2009, le prix Michel-Tremblay récompense un auteur ou une autrice pour le meilleur texte porté à la scène durant la saison précédente et reconnaît ainsi l'effervescence et la grande qualité de l'écriture dramatique. Le lauréat ou la lauréate reçoit une bourse de 20 000 $, dont 10 000 $ versés par le Conseil des arts et des lettres du Québec et 10 000 $ versés par la Fondation du CEAD avec la contribution financière de Monsieur Michel Tremblay.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

À propos de la Fondation du Centre des auteurs dramatiques

Créée en 1985 par le Centre des auteurs dramatiques (CEAD), la Fondation du CEAD a pour mission de favoriser le développement du théâtre et des arts du spectacle au Canada, de mettre en valeur les réalisations et les réussites dans ce domaine, de mieux les faire connaître et d'y intéresser le public.

