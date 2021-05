Réaménagement du square Viger - Le monument à Jean-Olivier Chénier réinstallé

MONTRÉAL, le 24 mai 2021 /CNW Telbec/ - Après une restauration majeure coordonnée par le Bureau d'art public de la Ville de Montréal, le monument à Jean-Olivier Chénier a retrouvé sa place d'honneur au square Viger. Le socle et la statue à l'effigie de celui qui fut l'un des chefs de file de la rébellion des Patriotes de 1837-1838 ont été réinstallés dans l'îlot qui porte son nom, en face du Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal.

Il s'agit d'un jalon important de la première phase d'intervention du projet de réaménagement du square, qui entame sa dernière année de réalisation. Consacrés aux îlots Chénier et Daudelin de même qu'aux chaussées et trottoirs limitrophes, les travaux visent à mettre en valeur ce lieu inauguré en 1860, tout en rendant à la population un espace public au cœur d'un des quartiers les plus animés de Montréal.

« Le square Viger occupe une place importante dans l'histoire montréalaise. Il y a plus de 160 ans, les pouvoirs publics municipaux avaient déjà à cœur la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. Ce même esprit nous anime et nous avons mis tous les efforts nécessaires pour que ce qui fut le tout premier jardin public de notre ville retrouve ses lettres de noblesse, au bénéfice de toutes celles et ceux qui se réapproprieront les lieux. Le square Viger du 21e siècle sera plus vert, visuellement dégagé, contemporain, convivial, sécuritaire et accessible », a souligné la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Un important travail de restauration et de mise en valeur de l'art public existant est au cœur même de cette première phase d'intervention du projet d'aménagement, élaborée en concertation auprès des parties prenantes, notamment des familles des artistes. Ces interventions touchent non seulement le monument à Jean-Olivier Chénier, œuvre de l'Allemand Alfonso Pelzer datant de 1891, mais aussi la sculpture-fontaine Mastodo ainsi que plusieurs des pergolas de L'Agora, créées en 1984 par le Québécois Charles Daudelin.

Pour plus de détails sur le plan d'ensemble de réaménagement du square Viger et sur le monument à Jean-Olivier Chénier

