Réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest : encore plus de verdissement et d'espace pour les piétons

MONTRÉAL, le 27 nov. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal a dévoilé, aujourd'hui, le concept retenu pour la prochaine étape du réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest, entre les rues Peel et Saint-Marc, qui doit s'amorcer à l'été 2025.

Devant l'urgence de procéder aux travaux de remplacement des infrastructures souterraines désuètes, datant de la fin du 19e siècle, ce projet d'envergure est une occasion pour la Ville de repenser l'aménagement de cette artère commerciale emblématique de la métropole afin de renforcer son statut de destination commerciale incontournable, tout en améliorant la sécurité, le confort et l'expérience des gens qui la fréquentent.

La Ville aménagera ainsi deux places publiques à même la rue :

La place McGill (entre le boulevard Robert-Bourassa et la rue Mansfield ), qui viendra compléter la future place de l'avenue McGill College et créer une destination incontournable au cœur de la métropole ;

), qui viendra compléter la future place de l'avenue et créer une destination incontournable au cœur de la métropole ; La place Concordia (entre les rues Bishop et Guy), qui se trouvera au centre d'un quartier universitaire et qui deviendra un lieu de pause et une oasis de fraîcheur dans l'ouest du centre-ville.

Véritables portes d'entrée sur la rue Sainte-Catherine Ouest, ces places publiques piétonnisées en permanence permettront de transformer l'expérience piétonne et d'apaiser la circulation véhiculaire, tout en conservant l'accessibilité à la rue. En plus de mettre en valeur des lieux d'exception comme le Centre St-Jax, le futur aménagement de l'avenue McGill College, avec la place Oscar-Peterson, l'Anneau, et sa vue imprenable sur la Montagne, ces places publiques offriront de larges fosses plantées, de nouveaux espaces de socialisation et une grande diversité de mobilier urbain, pour en favoriser l'appropriation.

Afin de compléter le parcours piéton le long de la rue Sainte-Catherine Ouest, le concept prévoit, sur les autres tronçons, l'ajout de bollards à même la rue pour faciliter la piétonnisation en contexte évènementiel ou saisonnier, une bonification du mobilier urbain signature et une augmentation substantielle du verdissement.

Investir dans le dynamisme économique du centre-ville

Face aux défis liés aux changements d'habitudes des consommateurs et à la montée du commerce en ligne, la Ville de Montréal présente un concept inspiré des meilleures pratiques internationales, qui vise à maximiser le potentiel d'attractivité et de rétention de cette artère commerciale, en offrant des espaces intéressants, flexibles et animés qui la distingueront de toute autre destination commerciale. Les places publiques et l'agrandissement des trottoirs offrent un environnement propice non seulement aux déplacements actifs, mais également au magasinage, à la restauration, à la déambulation, au repos et au divertissement.

Ce projet s'inspire d'études ayant démontré qu'en présence d'une artère commerciale située dans un centre-ville, la majorité des revenus proviennent de la clientèle qui se déplace en mode actif. Témoignant du succès du réaménagement de la phase 1, les données de comptages de 2023 démontrent d'ailleurs un regain de la vitalité des artères commerciales du centre-ville, notamment sur la rue Sainte-Catherine Ouest, où une augmentation de l'achalandage piéton a été notée, tout comme un achalandage supérieur les soirs et les fins de semaine, malgré l'absence des travailleuses et des travailleurs, et une augmentation de la clientèle du centre-ville pour des motifs autres que le travail. Le centre-ville de Montréal a, de plus, connu une plus grande augmentation du trafic piétonnier que le centre-ville de Toronto ou de Vancouver.

Assurer des travaux exemplaires et soutenir les commerçants

Soucieuse de soutenir les commerces du centre-ville et de minimiser les impacts du chantier, la Ville de Montréal mettra en place plusieurs mesures de mitigation, dotée d'une enveloppe de 700 000 $ uniquement pour l'année 2025. Les accès aux commerces seront maintenus en tout temps grâce à l'aménagement de corridors piétons, de passerelles sécuritaires et de passages universellement accessibles.

Notons que des attentes spécifiques exprimées par le milieu commercial, portant notamment sur la propreté, la mitigation des chantiers et la cohabitation sociale, ont été intégrées au projet. Le budget 2025 comprend une enveloppe de 10 M$ pour la stratégie centre-ville, dont des sommes spécifiques sont prévues pour la propreté, la sécurité urbaine, la mitigation de chantier et pour répondre aux enjeux de cohabitation sociale liés à la crise des vulnérabilités.

Des nettoyages très fréquents sont prévus, incluant un nettoyage des bannières et de l'habillage de chantier. Une signalisation piétonne sera installée et mise à jour à tous les jours pour assurer la bonne direction vers les commerces et une communication accrue sera assurée par une personne dédiée à la liaison à temps plein.

Par ailleurs, une aide financière appropriée sera disponible. Actuellement, deux programmes existants offrent des subventions maximales pouvant atteindre 45 000 $.

Garantir un accès sécuritaire pour toutes et tous

Les analyses de la Ville de Montréal ont démontré que le nouvel aménagement permettra une nette amélioration de l'expérience des usagers et des usagères dans le centre-ville, qui s'y rendent à 75 % en utilisant un autre moyen de transport que l'automobile. Le projet garantira également un accès à 15 000 cases de stationnement situées à moins de 10 min de l'artère. Par ailleurs, cette destination commerciale à priorité piétonne continuera d'être desservie par cinq stations de métro, plusieurs circuits de bus, une nouvelle station du REM, ainsi qu'un lien cyclable situé sur une rue parallèle.

« Pour éviter des bris de tuyaux au centre-ville, on doit prendre nos responsabilités et changer rapidement les infrastructures souterraines de ce tronçon de Sainte-Catherine Ouest, qui datent du 19e siècle. Chaque fois qu'on est forcé d'effectuer des travaux, notamment pour changer les tuyaux, on doit saisir cette occasion pour améliorer la rue, autant pour les commerces que pour la population et les visiteurs. La rue Sainte-Catherine est notre artère commerciale la plus importante et si on veut garantir son dynamisme pour les 50 prochaines années, on doit se tourner vers les exemples d'aménagements qui ont fait leurs preuves. C'est en faisant de nos artères commerciales de véritables destinations accueillantes, bien aménagées et verdies, qu'on réussira à faire rendre nos artères commerciales plus attrayantes que le commerce en ligne et les centres commerciaux. La phase 1 a démontré un succès commercial et d'achalandage et on vise le même succès pour la phase 2 », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Nous proposons un projet qui est porteur pour le centre-ville et qui est résolument empreint d'une vision d'avenir pour la rue Sainte-Catherine Ouest. Quand nous réalisons des aménagements qui sont accueillants et qui sont agréables, cela contribue à ramener les gens au centre-ville, ce qui est une bonne nouvelle pour tout le monde, dont les commerçants. Nous réitérons aujourd'hui notre souhait de faire de la rue Sainte-Catherine Ouest une destination de choix pour les Montréalaises et les Montréalais, ainsi qu'une artère incontournable pour les milliers de touristiques qui visitent chaque année la métropole », a ajouté le responsable de l'urbanisme, de l'OCPM et de l'itinérance au comité exécutif, Robert Beaudry.

« Les tendances mondiales s'orientent vers la piétonnisation des axes touristiques, une mesure très appréciée par les visiteurs ; ces aménagements offrent un cadre naturel pour l'animation et permettent d'améliorer l'ambiance générale d'un quartier. Le projet prévu pour l'emblématique rue Sainte-Catherine Ouest représente une occasion de rehausser l'expérience pour les visiteurs. Ce projet gagnera à s'intégrer de manière harmonieuse à notre tissu urbain pour préserver ce qui fait la vitalité et le caractère distinctif de cette artère » a déclaré Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

« La communauté de Concordia a déjà exprimé par le passé son souhait de voir plus d'espaces piétonniers autour de notre campus au centre-ville. Nous pouvons déjà imaginer que l'esplanade envisagée deviendra vite un espace animé et prisé par notre communauté et les visiteurs du quartier », a commenté le recteur de l'université Concordia, Graham Carr.

« Ces esplanades encourageront les milliers de jeunes, de familles et de personnes aînées qui habitent au centre-ville, à sortir des grands tours pour bouger et se regrouper, ce qui contribuera à leur santé physique et mentale. Les 45 000 résidentes et résidents de Peter-McGill méritent une qualité de vie comme partout ailleurs sur l'île de Montréal, et ce projet y contribuera directement », a ajouté le directeur de la Table de quartier Peter-McGill, Stéphane Febbrari Vermette.

Dans un souci de continuité avec la première phase, une seule voie de circulation sera maintenue vers l'est. Une voie servant de débarcadère et qui permettra les livraisons est aussi prévue, identifiée grâce à la mise en place d'un registre détaillant tous les besoins en matière de livraisons des commerçants de la rue Sainte-Catherine Ouest, mis en place en 2022. Tout comme le tronçon ayant déjà été réaménagé, les trottoirs seront agrandis, un revêtement en pavés de béton sera aménagé sur toute la largeur de la chaussée et la rue sera verdie par l'ajout d'arbres.

Amorcé en 2018, le projet de la rue Sainte-Catherine Ouest a déjà permis le réaménagement de l'artère entre les rues De Bleury et Mansfield, ainsi que du square Phillips. Le projet se poursuit entre les rues Mansfield et Peel alors que les travaux sur ce tronçon, en pause jusqu'en avril 2025, doivent se terminer à l'été 2025.

Pour plus de détails en lien avec le projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest, consultez cette page.

Pour télécharger les visuels du concept retenu, cliquez ici. Merci d'ajouter le crédit : Lemay.

