Réaménagement de la rue Peel : vers une artère plus conviviale, plus attrayante et plus sécuritaire

La rue Peel représente le cœur du centre-ville, avec ses commerçants et ses entreprises bien établies depuis plusieurs années. La Ville investit dans ce secteur phare de la métropole pour en faire une artère commerciale conviviale, à l'ère du 21 e siècle, avec des aménagements de qualité pour le bénéfice de la population montréalaise et des visiteurs. En plus de procéder à la reconstruction de certaines infrastructures souterraines, ce projet sera l'occasion de procéder à de nombreuses améliorations sur l'artère, dont l'élargissement des trottoirs, l'aménagement d'une piste cyclable protégée faisant partie du Réseau express vélo (REV), la plantation d'une trentaine d'arbres et l'installation de nouveaux éléments de mobilier urbain signatures.

« Le projet de réaménagement retenu pour la rue Peel s'inscrit parfaitement dans notre vision, qui vise à faire du centre-ville le plus beau et le plus vert en Amérique du Nord. Avec un investissement majeur de 108 M$, c'est le cœur économique de la Ville qui sera transformé grâce à des aménagements signatures afin de créer une ambiance unique, pour le bonheur des travailleurs, des résidents et des touristes. Nous avons consulté la population et les commerçant-es, nous avons pris connaissance de leurs besoins et je suis fière du résultat auquel nous sommes arrivés », a déclaré la mairesse de Montréal et mairesse de l'arrondissement de Ville-Marie, Valérie Plante.

« La cure de rajeunissement que nous offrirons à la rue Peel permettra d'en faire une artère digne du 21e siècle, c'est-à-dire une rue conçue pour répondre aux besoins de tous les usagers et qui favorisera la mobilité active. L'aménagement d'un nouveau tronçon du REV, qui viendra compléter l'axe allant du canal de Lachine au boulevard De Maisonneuve, permettra aussi aux cyclistes de se déplacer en toute sécurité », a ajouté Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif.

À terme, la rue Peel aura une voie de circulation à sens unique en direction Nord, entre le boulevard René-Lévesque Ouest et la rue Sherbrooke Ouest. Cet aménagement permettra de maintenir la possibilité pour les commerçant-es d'installer des terrasses. Le concept prévoit aussi des espaces pour les livraisons, du stationnement de courte durée, ainsi qu'un débarcadère pour les autobus touristiques.

Projets optimisés pour le bénéfice de la collectivité

Dans un souci d'optimisation et d'efficacité, la Ville de Montréal a choisi d'intégrer les travaux de réaménagement de la rue Peel à la nouvelle phase du projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest, entre les rues Mansfield et Peel. Ceci permettra non seulement de réduire la durée des travaux, mais aussi d'assurer une meilleure coordination des chantiers et ainsi de minimiser les impacts sur le centre-ville.

La phase 2 du projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest se fera dans la continuité de la première phase entamée en 2018 (De Bleury à Mansfield) et permettra de reconstruire les infrastructures souterraines centenaires, d'élargir les trottoirs, d'installer de nouveaux éléments de mobilier urbain et de verdir cette artère commerciale emblématique du centre-ville de Montréal. Des espaces d'animation rendront aussi l'expérience des usagers plus dynamique et agréable.

Les travaux préparatoires de ces deux projets doivent s'amorcer à l'automne prochain, alors que les principaux travaux sont prévus de 2023 à 2025.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]