Réaménagement de la rue Notre-Dame à Lachine - Montréal présente les concepts retenus pour revitaliser l'artère commerciale

Le moment est propice pour imaginer un projet d'avenir pour cet axe commercial historique, qui subira plusieurs transformations au cours des prochaines années. Avec le développement du futur quartier exemplaire Lachine-Est et du parc riverain, et face à la nécessaire réfection des infrastructures de la rue Notre-Dame, qui inclut l'enfouissement des fils de distribution d'électricité par Hydro-Québec, la rue Notre-Dame est prête à accueillir un projet qui renforce la qualité et la résilience des milieux de vie, tout en contribuant à la relance économique.

« Nous cherchions des solutions novatrices pour stimuler la vitalité commerciale de la rue Notre-Dame, en synergie avec le développement de Lachine-Est, et nous avons été choyés. Les projets sélectionnés proposent des aménagements inclusifs et conviviaux, un réaménagement de la rue selon des principes de résilience sociale, économique et environnementale, tout en étant un moteur de la relance économique. C'est maintenant au tour des citoyennes et des citoyens de partager leurs idées afin de rendre cette artère plus accessible, plus résiliente sur le plan environnemental, et mieux adaptée aux nouvelles réalités du commerce de détail », a déclaré Luc Rabouin.

« La rue Notre-Dame a une identité forte et a vu Lachine se bâtir au fil des années. De la Dominion Bridge au Marché de Lachine, ce sont plusieurs générations de Lachinoises et de Lachinois qui ont contribué à forger notre arrondissement et son identité unique. Les concepts lauréats s'inspirent de cette richesse historique et viennent contribuer à l'effervescence que connaît actuellement Lachine, notamment avec le développement de l'écoquartier Lachine-Est et du nouveau parc riverain. Ensemble, nous reconstruirons la rue Notre-Dame pour qu'elle soit à l'image de notre communauté : forte, résiliente, vivante et vibrante », a ajouté Maja Vodanovic.

Ce concours d'idées, orchestré au printemps par l'arrondissement de Lachine en collaboration avec le Bureau du design, concrétise l'une des intentions de l 'Agenda montréalais pour la qualité et l'exemplarité en design et en architecture , soit d'expérimenter des processus Qualité design dès l'énoncé de vision des projets. Il marque ainsi la première étape vers le réaménagement complet et pérenne de la portion commerciale de l'artère, qui sera réalisé sur un horizon de cinq ans. Les propositions lauréates seront exposées du 13 août au 6 septembre 2021 sur le site extérieur du Marché de Lachine (1865, rue Notre-Dames). Les citoyennes et les citoyens sont invités à voter pour leur proposition préférée et à donner leurs commentaires via le site realisonsmontreal.ca . Les résultats alimenteront une démarche de concertation auprès des commerçants, de la population et des autres acteurs concernés de l'arrondissement.

À la suite de ces consultations, un projet de réaménagement de la rue Notre-Dame sera conçu. La réalisation des travaux est prévue en 2024.

Concepts retenus

Au terme de l'appel de propositions, qui se déroulait du 21 avril au 9 juin 2021, le jury du concours d'idées en design urbain a sélectionné trois équipes lauréates parmi les neuf propositions reçues.

Dame Flore (par Étienne Bernier architecture + Julien Delannoy)

Dans cette proposition, la rue Notre-Dame est projetée comme un lieu participatif afin d'augmenter le rôle central qu'elle peut jouer au sein du quartier culturel du Vieux Lachine et au-delà. Les aménagements sont répartis en trois pôles distincts : une zone agroéducative, près du Marché de Lachine, une rue partagée dans la portion centrale et un pôle plus dynamique et sportif à l'extrémité est.

Merci de bien vouloir flâner! ( par Zaraté + Lavigne architectes et En Temps et Lieu, en collaboration avec Greg Nowak et Tristan Morissette)

Cette proposition allie la mise en valeur de l'identité industrielle de la portion est de Lachine aux enjeux environnementaux par l'intégration de ponts laissant couler l'eau de pluie. L'intégration du symbole des ponts traite de façon ludique l'identité du lieu et offre des marqueurs urbains pour la rue Notre-Dame.

Quai Notre-Dame, promenade commerçante (par PARA-SOL)

Cette proposition se démarque par son geste fort avec l'intégration d'un quai. Ainsi développé autour du symbole du « boardwalk », le concept évoque une balade sur la rue Notre-Dame, faisant écho au Fleuve, qui est l'essence même du territoire. L'objectif principal de cette stratégie d'aménagement est de rendre la déambulation extrêmement agréable depuis le Marché de Lachine jusqu'au futur écoquartier.

Pour plus d'information sur les concepts, rendez-vous sur le site du Bureau du design .

