Réaménagement de la Plaza Saint-Hubert - Un artère commerciale réinventée pour les Fêtes

MONTRÉAL, le 11 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est fière d'annoncer que l'emblématique Plaza Saint-Hubert sera entièrement ouverte à la circulation à compter de demain, juste à temps pour le temps des Fêtes. Après plus de deux ans de chantier, les travaux d'aménagement auront permis de mettre à niveau les infrastructures souterraines, de construire des trottoirs élargis en pavés de béton, de planter plus de 230 arbres, d'installer du nouveau mobilier urbain, d'aménager deux places publiques et de remplacer la marquise par une installation plus moderne afin d'en faire une artère commerciale vivante et incontournable. Construite en acier et en verre, la nouvelle marquise est à la fois plus claire et plus légère en plus de dégager les façades des bâtiments, auparavant obstruées par l'ancienne structure. Toutes les Montréalaises et tous les Montréalais sont invités à redécouvrir cette artère emblématique à l'approche des Fêtes, alors que l'achat local doit plus que jamais être favorisé.

« Avec plus de 400 commerces, la Plaza Saint-Hubert est l'une des plus grandes artères commerciales de la métropole. La nécessité d'effectuer une réfection complète des infrastructures souterraines a été saisie comme une occasion de moderniser l'artère, tout en conservant le caractère distinctif de la marquise. Je félicite les équipes qui ont travaillé d'arrache-pied et je remercie les commerçants pour leur résilience, qui sera récompensée par la toute nouvelle attractivité de l'artère », a déclaré Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au sein du comité exécutif.

« La fin des travaux signifie un temps nouveau qui s'amorce pour les commerçants de la Plaza Saint-Hubert! La vitalité économique de Rosemont-La Petite-Patrie passe par ses artères commerciales. La popularité de la rue Saint-Hubert rejaillit sur notre quartier, d'autant plus que son réaménagement amènera une attractivité commerciale accrue dès la période des Fêtes, en plus d'offrir une expérience clients unique et chaleureuse. La réouverture de la Plaza est une excellente nouvelle pour l'avenir de nos commerçants locaux », a souligné François William Croteau, maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

« Avec ce nouvel aménagement classique, élégant et moderne, la Plaza Saint-Hubert offre maintenant une expérience de consommation améliorée, qui profitera autant aux citoyennes et citoyens qu'aux commerçants. Les trottoirs plus larges permettent une déambulation agréable, notamment grâce aux vitrines et aux enseignes plus visibles. En s'imposant comme artère commerciale de destination et de quartier, la Plaza Saint-Hubert est assurément un rendez-vous incontournable à l'approche des Fêtes », a mentionné François Limoges, conseiller de ville du District de Saint-Édouard dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

« Nous sommes fiers du résultat des travaux et du fait qu'ils aient été complétés dans les délais prévus. De plus, nous tenons à remercier la population du soutien démontré envers nos commerçants, qui ont fait preuve de résilience tout au cours du chantier. Aujourd'hui, c'est le temps de venir découvrir la nouvelle Plaza Saint-Hubert et de continuer à investir dans l'économie locale et les commerces indépendants durant cette période des Fêtes », a affirmé Mike Parente, directeur général, SDC Plaza Saint-Hubert.

Rappelons que les commerçants de l'artère pouvaient bénéficier de divers programmes de soutien financier durant la durée des travaux.

Dans le cadre du programme [email protected]ère en chantier, 165 demandes ont été admises, totalisant un investissement potentiel de plus de 27 M$; un record pour le programme. Deux autres programmes de subventions ont également été offerts aux commerçants de la Plaza, soit le Programme d'aide à l'accessibilité des commerces (PAAC) ayant offert près de 50 000$ en soutien financier, et le Programme d'aide financière aux établissements situés dans un secteur affecté par des travaux majeurs, qui a permis quant à lui d'offrir plus de 232 000 $ en subventions.

De plus, PME MTL Centre-Est, en collaboration avec la Ville de Montréal et la Société de développement commercial Plaza Saint-Hubert, lance le concours Juste sur la Plaza, dans le cadre du programme PRAM-Artère en chantier. Le concours vise à redynamiser l'artère à la suite des travaux, en encourageant l'implantation de nouveaux commerces ou la rénovation de commerces déjà établis. Pour y participer, les entrepreneurs doivent déposer leur projet avant le 31 mars 2021. Des bourses d'une valeur totale de 85 000 $ seront remises aux lauréats et tous les candidats pourront bénéficier d'un accompagnement offert par les experts de PME MTL.

