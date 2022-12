Réaménagement de l'intersection de la route 116 et du 12e Rang Ouest, à Princeville - Les nouveaux feux de circulation seront mis en service en janvier

PRINCEVILLE, QC, le 21 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement, M. Eric Lefebvre, informent la population que les nouveaux feux de circulation à l'intersection de la route 116 et du 12e Rang Ouest, à Princeville, seront mis en service en janvier 2023.

Cette nouvelle installation s'inscrit dans le cadre du projet de réaménagement de cette intersection, qui permettra d'augmenter la sécurité des citoyens et d'améliorer la fluidité de la circulation en facilitant notamment l'insertion des usagers en provenance du 12e Rang Ouest sur la route 116. Ce projet de 739 000 $ comprend aussi l'amélioration de l'éclairage existant et la mise en place de deux panneaux clignotants « Préparez-vous à arrêter ».

Citations

« Le réaménagement de cette intersection permettra d'augmenter la sécurité dans le secteur, tant pour les automobilistes que pour les usagers du transport actif. Ce projet, attendu par le milieu, démontre une nouvelle fois que notre gouvernement travaille en collaboration avec les municipalités et, surtout, dans l'intérêt de nos citoyens. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Il était important de sécuriser cette intersection de la route 116 et du 12e Rang Ouest. Il faut savoir que le tronçon de la route 116 qui relie Princeville à Victoriaville a un débit journalier moyen annuel variant autour de 15 400 véhicules. Je suis évidemment heureux de voir la concrétisation de ce projet pour la sécurité des automobilistes, de leurs passagers et des cyclistes. Merci à ma collègue Geneviève Guilbault et à l'équipe du ministère des Transports et de la Mobilité durable. »

Eric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement

« Les membres du conseil municipal sont satisfaits de la réalisation du projet. Le conseil partageait la préoccupation exprimée par plusieurs citoyens de ce secteur de la ville, soit d'accroître la sécurité des usagers de la route ainsi que celle des piétons et cyclistes qui désirent accéder au parc linéaire des Bois-Francs, qui se trouve à proximité de cette intersection. »

Gilles Fortier, maire de Princeville et préfet de la MRC de L'Érable

Faits saillants

Avant la mise en service des nouveaux feux de circulation, la norme prévoit l'installation de panneaux avisant les usagers de leur activation à venir.

De tels panneaux seront d'ailleurs installés à l'intersection au cours des prochains jours.



En janvier, les feux de circulation seront d'abord mis en mode clignotant pour une période d'au moins sept jours, avant d'être utilisés normalement.



Ce processus permet aux usagers de s'adapter progressivement à la nouvelle signalisation.

Des travaux de parachèvement sont prévus en 2023, notamment l'asphaltage et le marquage final.

Dans ce secteur de la route 116, le débit journalier moyen annuel est d'environ 15 400 véhicules.

