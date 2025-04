Réaménagement de l'artère Saint-Urbain : un corridor de mobilité durable pour sécuriser les déplacements

MONTRÉAL, le 4 avril 2025 /CNW/ - Dans une volonté d'améliorer la sécurité des usagères et usagers, particulièrement les plus vulnérables, et d'accroître l'efficacité du transport collectif, la Ville de Montréal annonce le réaménagement de la rue Saint-Urbain. Cet axe névralgique très fréquenté constitue l'un des rares liens directs pour se rendre au centre-ville en transport actif et collectif à l'ouest de la rue Saint-Denis. Déjà une artère de transit importante, Saint-Urbain sera appelée à accueillir davantage de déplacements au sein du même espace dans les prochaines années.

Le projet vise notamment à formaliser la place de l'autobus en implantant une voie réservée, ce qui permettra d'optimiser les trajets de la ligne 55 vers le centre-ville. Il s'agit également de sécuriser un axe névralgique du transport actif où plusieurs incidents ont été signalés au cours des dernières années. Ces aménagements contribueront à apaiser cette artère qui accueille de nombreuses institutions importantes.

Le nouveau corridor de mobilité durable, qui sera implanté en différentes phases, reliera, à terme, les rues Jean-Talon, dans Rosemont-La Petite-Patrie, et Saint-Antoine, aux portes du Vieux-Montréal. Il permettra d'ajuster le partage de la route afin de favoriser les déplacements efficaces et sécuritaires pour tous les types d'usagers.

En 2025, les travaux se dérouleront entre l'avenue Bernard et la rue Milton, et consisteront notamment en :

l'aménagement d'une voie réservée aux autobus;

la sécurisation de la bande cyclable existante par sa transformation en une piste protégée et élargie;

l'installation de bollards et de bordures de béton en guise de protection;

la mise aux normes des feux de circulation;

l'ajout de quais d'autobus.

Privilégiant une approche pragmatique qui se concentre sur des interventions en surface, ce projet permettra d'offrir rapidement aux Montréalaises et aux Montréalais des infrastructures améliorées, sans engendrer de travaux majeurs d'excavation.

Pour se conformer aux recommandations des services d'urgence, tout en maintenant deux voies de circulation motorisée fonctionnelles, la configuration actuelle sera optimisée, ce qui impliquera la conversion de l'espace de stationnement, du côté ouest de la rue Saint-Urbain, à d'autres usages. L'offre de stationnements dans les rues avoisinantes sera ajustée pour les résidentes et les résidents ainsi que pour les gens fréquentant les commerces et institutions sur la rue Saint-Urbain.

Soucieuse de concevoir un projet qui répondrait aux besoins des différents acteurs, la Ville de Montréal a déployé un processus de consultation structuré pour ce projet. Des rencontres individuelles avec les institutions et organismes riverains ont été tenues depuis décembre 2023. Une séance d'information publique est prévue le 1er mai pour présenter le concept retenu et les détails du chantier.

Ce projet est en cohérence avec la Vision Zéro, qui vise à atteindre un bilan de zéro décès ni blessé grave sur le réseau de la Ville de Montréal.

Citations

« Le corridor de mobilité durable répond aux préoccupations de la population montréalaise en matière de sécurité et de cohabitation sur la route. Ce projet permettra de déplacer plus de personnes en rendant plus efficaces et confortables les modes collectifs et actifs tout en améliorant la sécurité de tous les usagers de la rue. La transformation de cet axe très fréquenté viendra apaiser l'ambiance de la rue, au bénéfice des riveraines et riverains, tout en offrant un axe de mobilité plus complet au bénéfice à la population montréalaise. »

- Marianne Giguère, conseillère associée à la mobilité et au Plan vélo au comité exécutif

« La ligne 55, située sur la rue Saint-Urbain, est l'une de nos lignes les plus fréquentées, constituant un lien essentiel vers le centre-ville. L'ajout d'une voie réservée permettra aux autobus d'être plus ponctuels et fiables, améliorant ainsi la mobilité quotidienne des milliers de personnes qui empruntent cet axe. Les voies réservées représentent, pour nous, une solution concrète et économique pour bonifier nos services et mieux répondre aux besoins de notre clientèle. »

- Éric Alan Caldwell, président de la Société de transport de Montréal.

« Nous sommes heureux d'accueillir, sur Le Plateau-Mont-Royal, la première phase de la transformation de la rue Saint-Urbain qui la rendra plus conviviale et sécuritaire pour tous et toutes. L'ajout d'une voie réservée pour autobus, en période de pointe matinale, permettra de sortir les bus de la congestion routière et d'améliorer la fiabilité, l'efficacité et la performance de la ligne 55 pour les personnes qui utilisent ce circuit. Ce réaménagement permettra également de sécuriser une infrastructure cyclable d'une autre époque, en toute cohérence avec notre Vision Zéro, pour réduire le nombre de décès et de blessures graves. »

- Luc Rabouin, maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal

